Kayıp Dört Güneş Tapınağından Biri Bulundu

AbuSir'in kuzeyindeki Abu Ghrab'daki Kral Nyuserre tapınağında çalışan ortak İtalyan-Polonya arkeolojik misyonu, tapınağın altında kerpiç bir binanın kalıntılarını keşfetti ve ön araştırmalar, bunun Beşinci Hanedan'dan kayıp dört Güneş tapınağından biri olabileceğini gösteriyor.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mostafa Waziri, bu binada daha fazlasını ortaya çıkarmak için kazıların devam edeceğini belirtti.

Waziri, keşfedilen yapının kalıntılarına, kuzeydeki depolar ile batıdaki geniş avlu arasındaki alana açılan, kireçtaşından yapılmış bir girişten ulaşıldığını, kerpiçten döşeli bir zeminin bulunduğu ve devasa blokların bulunduğu bir alana ulaşıldığını söyledi.

Bölgede Daha Pek Çok Kalıntı Olabilir

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Ayman Ashmawy, keşfedilen binanın kalıntılarının kerpiçten yapıldığını gösterdiğini ve Nyuserre tarafından tapınağını inşa etmek için kısmen kaldırıldığını belirterek, pek çoğunun bu binaya ait olduğuna dikkat çekti. En eski tapınağın kuruluş törenlerinde kullanılmış olabilecek çanak çömlek kaplar da bu bölgede keşfedildi.

Napoli Üniversitesi'nden misyon başkanı Rosanna Birley, hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız Beşinci Hanedan Kralı "Shepskare"nin Kasırga adı da dâhil olmak üzere kraliyet isimlerini taşıyan kil mühürlerin birçok parçasının da bulunduğunu söyledi. Yeni keşifler, bu bölgedeki faaliyetlerinin varlığına işaret edebilir ve özellikle bu kralın ve genel olarak Beşinci Hanedan'ın tarihi hakkındaki bilgimizi değiştirebilir.