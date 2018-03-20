Kayıp Malezya Uçağının Google Maps’te Bulunduğu İddia Ediliyor

Hepimizin bildiği üzere, Malezya Hava Yolları’na ait bir uçak 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla birlikte 2014 yılında kaybolmuştu. Herşey normal giderken bir anda radardan kaybolan uçağı bulabilmek için, günümüze kadar bir hayli çaba sarf edilip milyon dolarlık araştırmalar yapılmıştı. Fakat yapılan onca araştırmaya rağmen uçağın izi bir türlü bulunamamıştı. Şu sıralar ise Avustralya’lı bir araştırmacı, kayıp Malezya Uçağı’nı Google Maps’te bulduğunu iddia ediyor ve gerçekten de Google Maps’deki görüntüler iddiasını kanıtlar nitelikte.

Tam olarak 7 Mart 2014 tarihinde kaybolan uçak, Boeing 777 200ER model bir uçaktı. MH370 sefer sayılı uçak, Malezya Hava Yolları’na aitti. Uçak, Kuala Lumpur - Pekin seferini yapmaktaydı ve uçakta toplam 239 kişi (227 yolcu ve 12 mürettebat) bulunuyordu. Uçak, Kuala Lumpur - Pekin seferine başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra aniden esrarengiz bir şekilde radardan kaybolmuştu. 14 farklı ülkeden uzmanların katılımıyla başlatılan ve yaklaşık 3 yıl devam eden, tarihteki en pahalı ve en kapsamlı deniz dibi araştırmasına rağmen uçaktan hiçbir iz bulunamamıştı.

Şu sıralar ise kayıp uçakla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Avustralya’lı Peter McMahon, kayıp Malezya Uçağı’nı Google Maps’te bulduğunu iddia ediyor. Bir makine mühendisi ve 25 yıl boyunca çeşitli kaza araştırmalarında çalışmış deneyimli bir araştırmacı olan McMahon, MH370’in Hint Okyanusu’ndaki Round Adası’nın yakınlarında, adanın güneyinde bulunduğunu söylüyor. Konula ilgili olarak McMahon: “MH370 ile ilgili bulguları değerlendirmek üzere 4 Amerika’lı uzman Avustralya’ya gönderildi” dedi. McMahon ayrıca “Şimdiye kadar MH370 ile ilgili elde ettikleri tüm bilgileri halktan hatta hükümetimizden bile gizlediler. Peki ama neden? Çünkü tamamen kurşun delikleriyle dolu olan bu uçağın enkazını bulmak istemiyorlar, eğer bulurlarsa bu durum çok daha büyük bir soruşturmayı başlatacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Uçağın enkazını Google Maps’te bulduktan hemen sonra yetkililere haber verdiğini ifade eden McMahon, yetkililerin şimdiye kadar ya enkazı bulamadığını ya da buldukları halde bilgileri gizli tutmayı tercih ettiklerini düşünüyor.

MH370 trajedisiyle birlikte karısını ve 2 çocuğunu kaybeden Ghyslain Wattrelos isimli bir vatandaş da uçağın bir şekilde vurulduğuna inandığını ifade ediyor. Ghyslain, Vietnam-Tayland-Malezya hükümetlerinin MH370 ile ilgili muhtemelen çok hayati bilgilere sahip olduğunu fakat bu bilgileri herkesten saklı tuttuklarını tahmin ediyor ve bilmemizi istemedikleri (uçaktaki kurşun delikleri gibi) bir şeyler var diyor.

Uçağın kaybolduğu 2014 yılından bügüne kadar, Hint okyanusu çevresindeki bazı adalarda uçağın çeşitli enkaz parçaları bulundu. Bu nedenle uçağın bir şekilde düştüğü ihtimali oldukça yüksek ancak neden, nasıl ve nereye düştüğü soruları hala netlik kazanmış değil. Peter McMahon’un iddialarında haklı çıkmasını ve cevapsız soruların tümünün yakın zamanda cevaplanmasını umuyoruz.