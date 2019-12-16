Kayıtlara Geçmiş En Eski Hikaye Bulundu

Şu anda çevremizdeki her şey aslında bir tür hikaye anlatma çabasının parçası. Buna rağmen hala insanların ne zaman hikaye anlatmaya başladıkları, bu özelliklerini ne zaman kazandıklarını bilemiyoruz; ancak yapılan araştırmalardan bir tanesi, en eski hikaye için beklenmedik bulgular ortaya çıkardı.

Bir grup arkeolog, Endonezya’nın Sulawesi adasında bulunan mağaralardan birinde 43 bin 900 yıllık çizimler keşfettiler. Mağara resimlerinin iyice ortaya çıkarılmasından sonra karşılarına ise bir tür hikaye çıktı.

Griffith Üniversitesinde görevli Arkeolog Maxime Aubert başkanlığında yürütülen çalışmalarda, kayanın üzerinde 4.5 metre yayılan ve yerden 3 metre kadar yükseğe çizilen resimlerde, yaban domuzu ise yerlilerin anoa adını verdikleri cüce bufaloların, avcılarla karşılaşma sahnesi yer alıyordu. Bütün sahnenin sol altında yer alan, kırmızı çamurdan yapıldığı düşünülen bir el işareti ise çizerin imzası olarak düşünüldü. Ayrıca resimlerin, mağaranın içerisinde, Güneş ışınlarının girdiği bir yere çizilmesi de bunun hayli planlanmış bir hareket olduğu yorumunu beraberinde getirdi.

Liang Bulu’Spiong 4 olarak isimlendirilen mağara, ilginç özellikleri ile dikkat çekti. Yaşayan mağara yani su tarafından hala şekillendirilmeye devam edilen bir mağara olması sebebiyle resimlerin bugüne kadar ulaşması bilim insanlarını şaşkına uğratırken, mağaranın içerisinde birçok önemli madenin bulunduğu da tespit edildi.

En Eski Hikaye Çizimleri

Destandan alıntı

İnsanlar tarafından kayıt edilmiş en eski hikaye olarak adlandırılan yeni buluntunun, bir av sahnesini anlatmaktan öte olduğu da söylendi. “Çizimdeki bazı figürler ya da katmanlar, insanların gerçek hayatta yaşadıklarını göstermekten öte şeyler içeriyor olabilir” diyen Aubert ve ekibi, görsellerin çok eski bir destana ait öğeler içerebileceğini belirttiler.

Çizimlerde bulunan avcı figürlerinin, çeşitli giysiler giymiş olabilecekleri ya da maske taktıkları aktarıldı. Therianthropy olarak adlandırılan ve insanların şekilde değiştirme yoluyla hayvanlara benzemesini tabir eden görüşe dahil edilebilecekleri söylenen bu avcıların, bu sebeple bazı destansı karakterler olabilecekleri kaydedildi. Buna benzer therianthropic çizimler, Fransa’daki 15 bin yıllık mağara çizimlerinde de görülmüşlerdi.

Endonezya’da bulunan çizimlerin tamamını ise hemen yukarıdaki galeride görebilirsiniz.