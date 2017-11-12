Kaykay Oyunu Session'ın Demosu Yayınlandı

Bir süredir geliştirme aşamasında olan ve bilgisayar oyuncularının dört gözle beklediği oyunlardan bir tanesi olarak gösterilen Project Session için müjdeli bir haber geldi. Oyunun yapımcıları, Session’ın erken geliştirme aşamasından da olsa küçük bir demoyu ücretsiz olarak yayınladılar.

Yaklaşık iki yıl önce, Project: Session ismiyle duyurulan kaykay simülasyonu, özellikle PlayStation 2 zamanında saatlerini Tony Hawk’s Pro Skater serisiyle geçiren büyük bir kitleyi heyecanlandırmayı başarmıştı. Oyunun geliştiricisi Cre-ture Studios da Session’un eski kaykay oyunlarının izinden gideceğini ve oyunculara o eski güzel günleri tekrar yaşatmak için çaba sarf edeceklerini belirtmişti.

Birkaç gün içerisinde Kickstarter üzerinde bir destek kampanyası başlatılarak, oyunun geliştirme aşamasının sonuna kadar gelmeyi amaçlayan Cre-ture Studios, bugüne kadar yaptıklarını göstermek için küçük bir demo yayınladı. Henüz oyunun çok erken aşamaları olması sebebiyle içerisinde birçok hatanın bulunabileceği uyarısıyla yayınlanan demo, deneyenler tarafından oldukça beğenildi.

Unreal Engine 4 kullanılarak geliştirilen ve bu sebeple başarılı grafikler kullanan oyunun tanıtım videosunu ve oynanışına dair detayları aşağıdaki videolardan alabileceğiniz gibi demosunu da indir tuşuna basmak suretiyle edinebilirsiniz.