Prof. Dr. Süleyman Pampal Kayseri'yi İşaret Etti: 7'den Büyük Deprem Olabilir

Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında tüm ülke deprem endişesiyle diken üstündeyken deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan önemli açıklamalar geldi.

Pampal, son günlerde ufak çaplı depremlerin yaşandığı Kayseri'de 7'den büyük deprem olabileceğini söyledi.

"Türkiye'de Deprem Tehlikesi Olmayan Santimetrekare Yok!"

Kahramanmaraş depremleri sonrasında İstanbul'dan büyük bir deprem göçünün başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Türkiye'de deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok. Türkiye'nin tamamı, yüksek deprem tehlikesi altında. Son zamanlarda gündeme sık gelen İstanbul, İzmir, diğer yerler konuşulunca insanlar; kaygılanıyor, göçe hevesleniyor. Türkiye'de nereye giderseniz gidin yüksek deprem tehlikesi ile karşı karşıya kalacaksınız." dedi.

Son günlerde Kayseri'de meydana gelen depremleri de değerlendiren Pampal, konuya ilişkin, "Bu tür depremler daha büyük depremlerin olabileceğini haberdarı, bölgenin hareketli olduğunu gösteren bir durum. Ecemiş fayı üzerinde 7'den büyük, 7.5'a ulaşacak tarihsel depremler var. Bu aktif bir fay, yıkıcı deprem yaratma potansiyeli olan bir fay dedi."

Ayrıca Ankara'nın da bahsi geçen fay sistemi sebebiyle depremden etkilenebilecek bölgeler arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Yaklaşık 1000 yıldır deprem üretmemiş, o bakımdan yıkıcı potansiyeli olan bir fay. Bu, yakın zamanda deprem olacağı anlamına gelmez ama olma ihtimalinin varlığını vurgulayan olaylardır bunlar." dedi.