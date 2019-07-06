Kayseri'de 7.5 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen ve geçen eylül ayında başlatılan kazı çalışmaları, bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. Son yapılan arkeolojik çalışmalarda Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi kırsalında fil, zürafa, at ve gergedana ait 7.5 milyon yıllık fosillere rastlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kazı alanına giderek Uzman Antropolog Özge Kahya'dan gerçekleşen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri öğrendi. Bu çalışmalarda fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını söyleyen Kahya, kazı çalışmalarına son hız devam ettiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç ise kazıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"7,5 milyon öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız.”

Bölgede bulunan fosiller Avrupa’da bulunan bilim insanlarının da dikkatini çekti. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi'nin Kayseri'ye geleceği bildirildi.