Kayseri'de Balık Tutmaya Giden Vatandaş 7,5 Milyon Yıllık Fosil Buldu!

Kayseri'de balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında yedi buçuk milyon yıllık fosil buldu.

Fil Fosili Olduğu Düşünülüyor

Kayseri sınırları içerisinde bulunan Yamula Barajı etrafında balık tutmaya giden Sancar Ateş, bu sırada gözüne çarpan bir durumu belediyeye bildirdi. Daha öncesinde de pek çok fosilin bulunduğu bölgede, yaklaşık yedi buçuk milyon yaşında yeni bir fosil bulundu. Söz konusu fosilin bir file ait olduğu tahmin ediliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada bir haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

Buldukları fosilin yaklaşık yedi buçuk milyon yıllık olduğunu belirten Dağ, "Tabii biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor." dedi.