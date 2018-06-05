Kaza Yapan Elektrikli Uçak İki Pilotun Ölümüne Sebep Oldu

Siemens’in motorlarıyla desteklenen Magnus eFusion elektrikli uçak, Güney Macaristan’da yaptığı test uçuşları sırasında ansızın irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı. Kaza sonrasında uçak kullanılamaz hale gelirken, iki pilot hayatını kaybetti.

Yerel polis birimleri tarafından yapılan açıklamada uçağın, Magnus’un yeni genel merkez binasının açılışı sebebiyle gösteri uçuşu yaptığı ve havalanmasının ardından bölgede iki tur attıktan sonra çakıldığı bilgisi yer aldı. Magnus tarafından geliştirilen ve eFusion adı verilen elektrikli uçak projesinin hala prototip aşamasını geçemediklerinin altı çizilirken, Siemens tarafından desteklenenin projenin tamamlanması durumunda uçakların 200.000 dolar yani günümüz dolar kuruyla 922 bin Türk Lirası fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken, kaza sonrasında tutulan raporlarda çarpışmadan sonra uçağın alev alıp almadığına dair çelişkili detaylara yer verildi. Siemens tarafından yapılan açıklamadaysa, “Henüz konuyla ilgili nihai bir yorum yapamıyoruz. Kaza nedenini netleştirmek için yetkililerle yakın temas halinde çalışıyoruz. Bir ihtiyati tedbir olarak, bu trajik kazanın sebebini öğrenene kadar Magnus eFuision uçak filosuna uçmamasını söyledik” ifadelerini kullandı.

Magnus eFusion uçaklar, pilotların hemen önüne yerleştirilen bir dizi lityum-iyon pil vasıtasıyla çalışıyordu. Gücünü Siemens’in rekorlar kıran SP55G isimli elektrikli motorundan alan uçak, 260 KW güce sahip 45 kilogramlık bu motorla havada kalabiliyordu. Lityum-iyon pillerle uçan Boeing 787 Dreamliner isimli uçağın yere çakılmasından sonra elektrikli uçak projeleri ciddi anlamda tartışılır konuma gelirken, Magnus’un başına gelen kazayla birlikte bu tür çalışmalara ciddi önlemlerin getirilmesi konuşulmaya başlandı.