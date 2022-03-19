Kazunori Yamauchi: Oyuncuların Gran Turismo 7 ile Sorunu Ne?

Gran Turismo 7'deki en büyük sorun artık sürekli çöken sunucular değil. Oyunda yapılan son değişiklikler, birkaç yarış için elde edilen ödemeleri büyük ölçüde azalttı ve oyuncular bundan pek memnun gibi durmuyor. Oyun, belirli yüksek kaliteli arabaları satın almak gibi şeylerle mikro ödemelere büyük ölçüde teşvik edici bir yapıya evrildi. Bugün, serinin yaratıcısı ve GT7 yönetmeni Kazunori Yamauchi, endişelerini görmezden gelen bir blog gönderisinde doğrudan hayran duyarlılığına dikkat çekti. İşte detaylar!

Kazunori Yamauchi Oyuncuların Gran Turismo 7 Şikayetlerine Değindi

Yüksek araba fiyatları ve düşük kazançlar, oyuncuların Gran Turismo 7 ile ilgili başlıca sorunlarından biri haline geldi. Oyunda mikro ödemeler var ve oyuncular, oyunun ekonomisinin onları kendilerine yönlendirdiğine dikkar çekiyor. Gran Turismo Sport'ta 4,99$'a satın alınabilen bazı arabalar artık GT7'de 40$ değerinde krediye mal oluyor. Bu arabalardan bazıları, oyunculara yalnızca sınırlı bir süre için doğrudan FOMO'ya dokunarak onları satın alma daveti veriyor. Blog gönderisinde, son sunucu kesintisine değindikten sonra Yamauchi şunları söyledi:

“Ayrıca bu güncellemede bazı etkinlik ödülleri düzenlendi. Bunun nedenlerini ve ileriye dönük planlarımızı da açıklamak isterim. GT7'de, kullanıcıların mikro ödemeler olmadan bile birçok araba ve yarıştan keyif almalarını istiyorum. Aynı zamanda, arabaların fiyatlandırması, değerlerini ve nadirliklerini belirten bir diğer önemli bir unsur, bu yüzden gerçek dünya fiyatlarıyla bağlantılı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. GT7'yi çeşitli arabaların birçok farklı şekilde tadını çıkarabileceğiniz bir oyun olmasını istiyorum ve mümkünse bir oyuncunun belirli yarışları periyodik olarak tekrar tekrar oynamaya devam etmesi gereken bir durumdan kaçınmaya çalışmak istiyorum. Bunu yapıcı bir şekilde çözecek ek içerik, ek yarış etkinlikleri ve ek özellikler için güncelleme planlarını zamanında size bildireceğiz. Şu anda bununla ilgili ayrıntıları açıklayamamam beni üzüyor, ancak mümkün olduğu kadar çok oyuncunun oyundan keyif alabilmesi için GT7'yi revize etmeye devam etmeyi planlıyoruz. Herkes Gran Turismo 7'nin büyümesini biraz daha uzun vadeli bir bakış açısıyla izleyebilirse gerçekten minnettar oluruz. Bizi takip etmeye devam edin. Yakında daha fazla güncellemeyle GT7 daha iyi bir noktaya evrilmiş olacak."

Dolayısıyla, paylaşılan mesajdan anladığımız kadarıyla yönetmen oyuncuların sinir bozucu yarışların arkasındaki mantığın, sadece kredi almak için kullanılmasından kaçınmak istiyor. Ayrıca Yamauchi, "değerlerini ve nadirliklerini belirtmek için" arabaların fiyatlarının gerçek dünya fiyatlarıyla ilişkilendirilmesi gerektiğine inanıyor. Oyun, arabaları satın almak için gerçek para harcamanızı beklemediğinde, eminim daha güzel bir topluluğa ev sahipliği yapacaktır. Bakalım gelecek güncellemeler bize neler gösterecek?

Gran Turismo 7 Hakkında: İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun. Efsanevi GT Simülasyon Modu’nun geri dönüşüyle yeni otomobiller ve mücadeleler açarak otomobil alın, modifiye edin, satın ve şöhretinize şöhret katın. Ve başkalarıyla kapışmayı seviyorsanız, becerilerinizi geliştirin ve GT Sport Modunda yarışın.

Gran Turismo 7, ilk andan itibaren erişime açık olan Brand Central ve İkinci El Otomobil Satıcısı’ndaki 420’den fazla otomobille hem şık klasikleri ve hem de son model süper otomobilleri eşsiz detaylarla siz oyunculara sunuyor. Dinamik hava koşullarına sahip, aralarında GT tarihinin klasik parkurlarının da bulunduğu 90’ın üstünde pistte her otomobil farklı bir sürüş tecrübesi ve hissi sunuyor.

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