Windows 10 KB4559309 Güncellemesi Bilgisayarları Yavaşlatıyor!

Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar için yayınladığı Windows 10 KB4559309 güncellemesi bilgisayarların yavaşlamasına neden olduğu ortaya çıktı. Söz konusu güncelleme sonrasında önemli ölçüde performans sorunu yaşanıyor. KB4559309 isimli güncellemenin yüklenmesi ile meydana gelen yavaşlama sorunu ilgili detaylar haberimizde.

KB4559309 Güncellemesi Bilgisayarın Performansını Düşürüyor

İlk olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde piyasaya sürülen Windows 10 kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Windows 10 günümüzde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alıyor. Windows 10 işletim sisteminin bu kadar popüler olması elbette kendisini kusursuz yapmıyor.

Microsoft tarafından Windows 10 için yayınlanan güncellemeler genellikle bir hataya neden oluyor veya performans anlamında düşüşe neden oluyor. Windows 10 için yayınlanan söz konusu güncellemenin bilgisayarın performansını önemli ölçüde düşürdüğü ortaya çıktı.

KB4559309 isimli güncelleme yüklenen Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda önyükleme işleminin normalden daha uzun sürdüğü, uygulamaların ve web sayfalarının daha geç açıldığı belirtildi. Windows 10'daki en önemli sorun ise güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesidir.

Söz konusu güncelleme ile ortaya çıkan performans düşüşü sorunu için Microsoft tarafından herhangi bir çözüm paylaşılmadı. Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarınıza KB4559309 güncellemesi yüklendiyse yapabileceğiniz tek şey güncellemeyi manuel olarak bilgisayarınızdan kaldırmaktır.