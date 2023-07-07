KDV ve Harç Ücretlerine Zam: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?

Resmî Gazete'de yürürlüğe giren yeni kararlarla birlikte pek çok vergi kaleminde zamma gidildi. İşte detaylar!

KDV ve Harç Ücretlerine Zam: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Geçtiğimiz gece yayınlanan Resmî Gazete'de yürürlüğe giren yeni kararlara göre vergi ve harçlarda önemli zamlar yapıldı.

Tüketici Kredilerinde Alınan BSMV'ye Zam

Tüketici kredilerinden alınan BSMV %10'dan %15'e yükseltilirken, şans oyunları üzerindeki vergiler de artırıldı. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler artık %10, at yarışları %14 ve diğer şans oyunları %20 oranında vergilendirilecek.

KDV Oranları Zamlandı

Katma Değer Vergisi (KDV) oranları da yeniden düzenlendi. Daha önce mal ve hizmetler için %18 olan KDV oranı %20'ye yükseltilirken, bazı mal ve hizmetler için %8 olan KDV oranı da %10 olarak belirlendi.

KDV ve Harç Ücretlerine Zam: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?

Noter, Pasaport ve Vize Ücretlerinde Zam

Noter, pasaport ve vize ücretlerinde de %50 oranında önemli bir zam yapıldı.

Zamlar Fiyatları Nasıl Etkileyecek?

KDV %8'den hesaplanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete gibi ürünlerde KDV artık %10 üzerinden hesaplanacak.

Pek çok teknolojik alet ve gündelik hayatımıza kullandığımız cihazlardaki %18'lik KDV oranı ise artık %20'den hesaplanacak. Bu da doğrudan neredeyse her üründe önemli artışlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Peki siz bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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