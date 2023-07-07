KDV ve Harç Ücretlerine Zam: Fiyatlar Nasıl Etkilenecek?
Resmî Gazete'de yürürlüğe giren yeni kararlarla birlikte pek çok vergi kaleminde zamma gidildi. İşte detaylar!
Geçtiğimiz gece yayınlanan Resmî Gazete'de yürürlüğe giren yeni kararlara göre vergi ve harçlarda önemli zamlar yapıldı.
Tüketici Kredilerinde Alınan BSMV'ye Zam
Tüketici kredilerinden alınan BSMV %10'dan %15'e yükseltilirken, şans oyunları üzerindeki vergiler de artırıldı. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler artık %10, at yarışları %14 ve diğer şans oyunları %20 oranında vergilendirilecek.
KDV Oranları Zamlandı
Katma Değer Vergisi (KDV) oranları da yeniden düzenlendi. Daha önce mal ve hizmetler için %18 olan KDV oranı %20'ye yükseltilirken, bazı mal ve hizmetler için %8 olan KDV oranı da %10 olarak belirlendi.
Noter, Pasaport ve Vize Ücretlerinde Zam
Noter, pasaport ve vize ücretlerinde de %50 oranında önemli bir zam yapıldı.
Zamlar Fiyatları Nasıl Etkileyecek?
KDV %8'den hesaplanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete gibi ürünlerde KDV artık %10 üzerinden hesaplanacak.
Pek çok teknolojik alet ve gündelik hayatımıza kullandığımız cihazlardaki %18'lik KDV oranı ise artık %20'den hesaplanacak. Bu da doğrudan neredeyse her üründe önemli artışlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor.
Peki siz bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR