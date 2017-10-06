Keanu Reeves'in 'Replicas' Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Keanu Reeves'in yaklaşmakta olan bilimkurgu filmi Replicas'ın ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen Jeffrey Nacmanoff ve yapımcı Stephen Hamel'in katıldığı New York Comic Con panelinde yayınlanan fragman filmi bekleyenler fazlasıyla heyecanlandırdı.

Replicas filminde Keanu Reeves, eşi ve üç çocuğunu araba kazasında kaybeden sinirbilimci William Foster'ı canlandırıyor. En iyi arkadaşı ve bilim insanı Ed Whittle yardımıyla Reeves, ölen eşi ve çocuklarının vücutlarını kopyalayıp bilinçlerini aktararak hayata döndürüyor. Sonrasında işler bir şekilde ters gidiyor.

İlk fragmanı değerlendirecek olursak film, ölülerin hayata döndürülmesi, teknolojinin geleceği ve filmin özü olan aile klonlama işinin ahlaki ve etik sorunları üzerinde duruyor. Ayrıca, Keanu Reeves'in bilimkurgu filmlerine geri döndüğünü de müjdeliyor.

Replicas ile ilgili henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı. Ancak izleyiciler kendilerini şimdiden 2018 yılına hazırlasın. Çünkü kulislerde konuşulanlar filmin vizyona girme tarihini 2018 olarak işaret ediyor.