Keanu Reeves'li Cyberpunk 2077'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Hiç şüphesiz en çok beklenen aksiyon oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin E3 fuarında tanıtım videosu gösterildi ve oyunun çıkış tarihi de belli oldu. Ancak karakter olarak gösterildikten sonra, aktör Keanu Reeves de tanıtımda yer aldı ve oyunu anlattı.

Vücut modifikasyonunun artık yaygın olduğu bir zamanda oynanacak olan Cyberpunk 2077 dünyasında bol bol aksiyon bulunacak. Oyuncular, oyunun gereksinimlerine bağlı olarak yoğun şekilde özelleştirilebilen bir paralı asker V'yi kontrol edecek. İsteyen kadın, isteyen de erkek V'yi oynayabilecek. Ayrıca oyunda şirketlerden çetelere kadar V'nin seyahat etmesi gereken altı bölge olacak.

Oyunda, k arakteri kişiselleştirme ve değiştirme yeteneği bir hayli dikkat çekiyor. Örneğin silah ve savaş becerileri geliştirebilecek, farklı dilleri konuşma ve anlama yeteneği ile V yükseltebilecek ve hatta oyundaki diğer insanların deneyimlerini ve duyguları hissedilebilecek.

Keanu Reeves Cyberpunk 2077'de Neden Olduğunu Açıkladı

Ayrıca Cyberpunk 2077 lansmanı sırasında sahneye çıkan Keanu Reeves, "CD Project Red, bir süre önce bana geldi ve projenin bir parçası olmamı istedi." şeklinde konuştu. Reeves stüdyonun satışlarını anlattıktan sonra, projeye neden katıldığını da açıkladı: "Ben her zaman büyüleyici hikayelerde yer almayı tercih ediyorum"

Cyberpunk 2077 Ne Zaman Oynanabilecek?

16 Nisan 2020 tarihinde kullanıcılara sunulacak olan oyunda derinlemesine bir hikaye söz konusu. Fütüristik bir Los Angeles'ta geçeceği ifade edilen oyunda, Keanu Reeves'i temsil eden karakter fragmanın sonunda geldi ve "yakacak bir şehrimiz var" şeklinde konuşarak V'ye ortak olacağının mesajını verdi.