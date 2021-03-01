Araştırma: Kediler Mama İçin Sahiplerine İhanet Edebiliyorlar

Kedi mama için sahibine karşı olumsuz tutum sergileyen kişilerin kötülük yaptığını bilmesine rağmen onlara iyi davranabiliyor. Yapılan bu araştırma, kedilerin sahiplerine karşı olumlu ve olumsuz tavırlar takınan kişiler arasında çok da tercih yapmadığını ortaya koydu.

Kedi Mama Söz Konusuysa İkili Oynuyor

Köpek sahipleri ile kedi sahipleri, evcil hayvan hakkında çoğu zaman fikir ayrılıkları yaşasa da bir konuda hemfikir oluyorlar. Kedi sahipleri de köpek sahipleri de en vefakâr evcil hayvanların büyük bir çoğunlukla köpeklerden oluştuğunu kabul ediyor.

Kedi sahipleri özellikle küs olduğu, kendisine karşı olumsuz davranışlarda bulunan veya kendisine zarar veren kişiler olduğunda en yakın dostları olan kedilerin kendilerine destek vermesini isteyebiliyor ancak çoğu kedi ikili oynama eğiliminde olduğu için kedi sahipleri beklediği desteği de alamıyor. Yeni yapılan bir araştırma da evcil hayvan olarak kedisi olan kişilerin bu tür beklentiler içerisinde bulunmamalarının gerektiğini gösteriyor.

Evcil köpekler daha çok sahiplerine bağlılıkları ile biliniyor. Sahibine karşı olumsuz bir tutum sergilendiğini gören bir köpek, o kişiden uzaklaşabiliyor fakat evcil kediler, evcil köpeklerden farklı olarak o kişi tarafından sevilmek veya ondan bir yiyecek almak gibi nedenlerle ikili oynama yoluna başvurabiliyor.

Kyoto Üniversitesinden araştırmacılar, gerçekleştirilen son çalışma ile kedilerin sahiplerine olumlu davranan kişileri olumsuz davrananlara çok da tercih etmediğini gün yüzüne çıkardı. Bu araştırma, kedinizin düşmanınızdan gelen bir yiyeceği kabul etmek için sahibine kolaylıkla ihanet edebileceğini ve bunu yapmadan önce herhangi bir tereddütte bulunmayacağını gösterdi.

Bu, kedilerin kötü ile iyi arasındaki farkı anlamamasından da kaynaklanmıyor. Araştırmacılar, kedilerin bilişsel yetilerinin dikkate değer olduğunu ve insanların hareketlerinden yola çıkarak onların duygusal olarak ne durumda olduğunu ayrıntılı analiz etme yetenekleri sayesinde hissedebildiğini söyledi.

Kediler, sahiplerini sesinden tanıyabiliyor ve köpeklerde olduğu gibi bağlanmaya benzer bir ilişki geliştirebiliyor. Araştırmacılara göre kedi ve köpeklerin sahiplerine yönelik olumsuz davranışlara verdiği tepkilerin farklı olmasının onların büyük oranda evcilleştirilme geçmişi ile ekolojik arka plandaki büyük fark ile alakalı olduğu düşünülüyor.

İnsanlar ile köpeklerin ilişkisi yaklaşık 15 bin yıl öncesine dayanıyor. Belirli huylar ile karakter özelliklerinin kopyalanması için seçici olarak yetiştirildiler ancak kediler böyle kontrollü bir yetiştirme aşamasından geçmedi. Kediler ayrıca tek başına avlanan ve yaşadığı bölgeye güçlü şekilde bağlı olan çitaların soyundan geliyor.