Kedi ve Köpekler Kısa Süre İçerisinde Stresi Azaltabiliyor

Kedi ve köpeklerin insanlar üzerindeki ruhsal etkileri ile ilgili önemli bir araştırma yapıldı. Birçok kişinin evinde yer verdiği kedi ve köpekler bu araştırmaya göre aslında çok daha büyük olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte bu sevimli dostlarımız ile ilgili haberimizin detayları.

Washington Devlet Üniversitesi Beşeri Gelişim Bölümü’nden Doçent Doktor Patricia Pendry, yaptıkları araştırmada kedi ve köpeklerle etkileşim kuran öğrencilerinin stres seviyelerinin önemli ölçüde azaldığını keşfetti. Bu etkileşim 10 dakika bile olsa öğrenciler eskisine göre çok daha mutlu oldular.

Kedi ve köpekler stresi belirgin oranda düşürüyor

Washington Devlet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya 294 öğrenci katıldı. Araştırma boyunca bu kişilerin kediler ve köpekleri 10 dakika boyunca sevmesi istendi. Sıraya giren öğrenciler kedi ve köpeklerin sevilmesini ve fotoğraflarının çekilmesini izledi.

Bu öğrenciler ile ilgili daha sonradan yapılan değerlendirmeler sonucunda, gençlerin kortizol seviyesinin çok büyük oranda düşük olduğu görüldü. Böylece stres düzeyini azaltmak isteyen kişilerin bu sevimli dostlarımızı sevmelerinin yeterli olabileceği görüldü. Stresle başa çıkma yollarının sürekli olarak arandığı günümüz dünyasında, yapılan bu araştırma büyük bir önem taşıyor.

Daha önceden de buna benzer araştırmalar yapılmıştı. İnsanlar ve hayvanların birbirlerinden karşılıklı olarak stres azaltıcı etki oluşturduğu görüldü. Evcil hayvanlar ile ilgili yeni bulgular bizi şaşırtmaya devam edecek. Peki sizce de kedi ve köpekler ile kurulan temas bizlerdeki stres oranını düşürüyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.