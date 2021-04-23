Bir Kedide Koronavirüs Kaynaklı İlk Ölüm Gerçekleşti!

Bir kedide koronavirüs kaynaklı ilk ölüm görüldü. Bununla birlikte evcil hayvanlarda dünyada ilk kez koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kedide Koronavirüs Yüzünden İlk Ölüm

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken evcil hayvanlarda ilk kez COVID-19 kaynaklı can kaybı meydana geldi. Haber Global'deki habere göre İngiltere'de yaşayan bilim insanları, bir kedinin yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu. 4 aylık Ragdoll cinsi kedi, yaşadığı solunum güçlüğü nedeni ile 2020 yılının nisan ayında veterinere götürülmüştü.

Veterinerde tedavi altına alınan kedinin durumu bir süre sonra ağırlaştı ve hayatını kaybetti. Evcil hayvanın hayatını kaybetmesinin ardından bazı testler uygulandı. Hayvanın akciğerlerinden alınan örneklerde hasar gözlemlendi. Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre hayvanda yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Evcil hayvan sahibinde bir ay önce yeni tip koronavirüs belirtileri meydana gelmişti. Bunun üzerine kedinin sahibi, COVID-19 testi yaptırmıştı fakat test sonuçları negatif çıkmıştı. Bilim insanları, virüsün evcil hayvana sahibi tarafından bulaştığını düşünüyor. Uzmanlar, koronavirüse yakalanan evcil hayvan sahiplerini, tamamen iyileşene kadar kedileri ile temastan kaçınmaları gerektiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, COVID-19'un insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakunlara, aslanlara ve kaplanlara bulaşabildiğini söylemişti. Vujnovic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, COVID-19 bulaşan evcil hayvan sahiplerinin hayvanlar ile temas etmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Hayvanlar İçin Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Birden fazla aşı üreten ülkeler arasında yer alan Rusya, geçtiğimiz ay hayvanlar için bir koronavirüs aşısı geliştirmişti ve geliştirdiği aşıyı tescil etmişti. Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, Carnivac-Kov olarak isimlendirilen aşı hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı.

Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Savenkov, yaptığı açıklamada, Carnivac-Kov aşısının kedi, köpek, vizon, kutup tilkileri ve vizon olmak üzere birçok türde hayvan üzerinde denendiğini belirtmişti ve şu ifadelere yer vermişti:

“Çalışmalarımızın sonuçlarına göre aşılanan hayvanların yüzde 100'ünde COVID-19'a karşı antikor oluştu. Yapılan klinik denemeler sonucunda aşının yüksek antikor ürettiği yönünde sonuca ulaştık."