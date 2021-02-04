Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken Güney Kore'den ilginç bir haber geldi.

Güney Kore'de kedilerin ve köpeklerin koronavirüs semptomları göstermesi halinde karantiya alınacağı aktarılıyor.

Güney Kore'de Kediler ve Köpekler Karantinaya Alınacak

Koreli yetkililer yaptığı açıklamada, kedi ve köpeklerin Güney Kore'nin COVID-19 test ve karantina istisnasında bulunmadığını söyledi.

Hükümetin koronavirüs için evcil hayvanları test etme çağrısı, güneydoğudaki Jinju kentinde testi pozitif çıkan bir kedi yavrusunun ardından geldi. Yetkililer geçen hafta yaptığı açıklamada, kedinin ülkede virüsü taşıyan ilk evcil hayvan olduğunu belirtti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, virüse maruz kalan veya semptom gösteren birisine maruz kalan evcil hayvanlarının test edilmesi ve karantinaya alınması gerektiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri bir basın açıklamasında şunları söyledi:

"Evcil hayvanların virüs için pozitif olduğu doğrulanırsa, prensip olarak kendi kendilerini izole etmeleri gerekir."

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ayrıca sahiplerinin kendi başlarına izole edememesi durumunda evcil hayvanların yerel hükümet tesislerinde karantinaya alınabileceğini söyledi. Hükümet, hiçbir evcil hayvanın virüsü insanlara bulaştırmadığını söyledi.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

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Koronavirüs Belirtileri

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: