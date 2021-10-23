Kediler İçin Koronavirüs Aşısı Geliştirildi

Bilim insanları, kediler için koronavirüs aşısı geliştirdi. Geliştirilen aşının COVID-19'a karşı koruma sağladığı belirtildi. NARUVAX-C19 (pets) olarak isimlendirilen aşı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Kediler Koronavirüs Aşısı Olacak mı?

Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Pandemi dünyanın dört bir notkasında etkisini sürdürürken yeni bir COVID-19 aşısı geliştirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kazakistan'da kediler için COVID-19 aşısı üretildi. NARUVAX-C19 (pets) olarak isimlendirilen aşı, Kazakistan'ın başketni Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.

Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde koronavirüs riskinin yüksek olduğu belirtildi. Hayvanların koronavirüsün mutasyonuna neden olabileceği ileri sürüldü.

Geliştirilen aşının kediler üzerinde denendiği ifade edildi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen klinik çalışmalar sonucunda NARUVAX-C19 (pets) isimli aşının tamamen güvenli olduğu ve koronavirüse karşı koruma sağladığı tespit edildi.

Kediler için geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

COVID-19'a Dayanıklı İnsanlar İncelenecek

Bilim insanları, geçmişte potansiyel tedaviler geliştirmek için HIV gibi virüslere doğal bağışıklığı olan insanları incelemişti. Aynı durum yeni tip koronavirüs için de olabilir. Bilim insanlarından oluşan ekip, potansiyel tedaviler geliştirmek için genetik olarak COVID-19'a dayanıklı olan kişileri incelemek istiyor.

COVID-19'a doğal dayanıklı olan kişiler hakkında şu ana kadar çok az biliniyor olsa da bilim insanları, söz konusu virüse karşı doğal bağışıklığa sahip insanların olduğunu gösteren kanıtlar olduğunu belirtti. Yayımlanan makalede, çok sayıda ailede bir kişi dışındaki herkesin enfekte olduğu belirtildi.

Yüksek oranda virüse maruz kaldığı halde enfekte olmayan bu kişilerin koronavirüse karşı dayanıklı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, söz konusu kişilerin bulunması ve incelenmesi için sistematik bir sürecin uygulanması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda aynı evde yaşadığı kişiler enfekte olsa bile hasta olmayan kişiler tespit edilecek.

Daha sonra günde en az bir saat boyunca kişisel koruyucu ekipman olmadan virüse maruz kalmış olan insanlar 3 ile 5 gün boyunca incelenecek. Bu kişilere dört hafta sonra bir PCR veya kan testi uygulanacak. Testin sonucu negatif çıkan kişiler araştırmaya uygun aday olacak.