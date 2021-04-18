Kediler Neden Laptopa Oturur? İşte Bilimsel Açıklaması!

Kediler neden laptopa oturur sorusu, kedi sahipleri tarafından sık sık araştırılıyor. Evcil hayvan sahipleri, hayvanlarının tuhaf hareketlerinin ardında bir anlam olup olmadığını belirlemek için arama motorlarını ve sosyal medya platformlarını kullanıyor. Pati dostu kedi sahiplerinin cevabını en çok merak ettiği soruların başında ise kedilerin neden bilgisayarı bu kadar çok sevdiği geliyor.

Daha önce çalışma ortamında bilgisayarınızla araştırma yaparken veya bilgisayarınızın önünde not defterinizi karıştırırken kedinizin klavyenin üzerine çıkıp yattığına şahit oldunuz mu? Bunu yaşadıysanız kediniz muhtemelen önünüzdeki ekranı görmenizi engelleyerek sizi rahatsız etmede başarılı olmuştur.

Kediler Neden Laptopa Oturur, Amaçları Nedir?

Evcil hayvanların hemen hemen her davranışının arkasında bir neden yatar. Bilim dünyası, evcil hayvanların garip davranışlarına zaman zaman çeşitli araştırmalar sonucunda bir anlam yüklese de kedilerin dizüstü bilgisayarın klavyesinin veya masaüstü bilgisayarın harici klavyesinin üzerine çıkıp yatmasının altında yatan nedene bu zamana kadar ışık tutulmamıştı.

Son yapılan araştırma, kedilerin neden bilgisayarın üzerine çıktığını ve sizi kendi çalışma ortamınızda rahatsız ettiğini ortaya çıkardı. Kedilerin laptopa çıkıp yatma davranışı bu araştırmaya kadar bir taklit olarak yorumlanıyordu ancak son araştırma sayesinde kedinizin bunu yapmasının şimdiye kadar yapılan tahminlerden çok farklı bir nedeni olduğu ortaya çıktı.

Son araştırmalar, kedilerin insan davranışlarını taklit edebildiğini gösteriyor. Örneğin geçmişte yapılan bir çalışmada kedilerin başını veya başka bir uzvunu kullanarak kutuya dokunmak gibi eylemleri taklit ettiği görülmüştü. Bilgisayarda yazı yazmak bir istisnadır. Dizüstü bilgisayar kullanımı, kutuya dokunmanın aksine taklit edilemez bir eylemdir.

Dr. David Sands'e göre bilgisayarda yazı yazma eylemi kediler tarafından taklit edilemiyor. Klavye sayesinde yazdığınız yazılar onların ilgisini çekmiyor. Kedilerin bilgisayarınızla uğraşmasının nedeni, dizüstü bilgisayarınızın ısısından da kaynaklanmıyor.

Bazı dizüstü bilgisayarlar video oyunu oynamak gibi faaliyetler sonucunda inanılmaz ısınabiliyor. Sıcak kedilerin çok ilgisini çektiğinden onların bilgisayara yatma nedeninin bilgisayarın ısısı olduğu düşünülebilir fakat Dr. Sands, insanların evcil hayvanın neden sadece bir peteğin yanına geçip yatmadığını da düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Peki, kediler neden laptopa oturur? Dizüstü bilgisayarların kedilere bu kadar çekici gelmesinin arkasındaki sebep tam olarak nedir? Dr. Sands'e göre kedilerin çok sık aralıklarla dizüstü bilgisayarınızın yanına gitmesinin nedeninin klavyenizin üzerine sinen kokunuz olduğunu söylüyor.

Sands, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz koklamaya çalıştığınızda koku alamazsınız fakat kediniz klavyedeki kokunuzu alabilir. Kediler, kuyruğundan burun ucuna kadar koku makinesidir. Onların dünyası koku üzerine inşa edilmiştir. Üstün görme yetenekleri gece avlanmaları için gelişmiştir, koku alma duyuları da buna benzer şekilde gerçekten önemlidir."

Kedilerin Laptopa Oturması Zararlı mı?

Kedilerin dizüstü bilgisayara oturmasının onlara herhangi bir zararı yoktur. Kedinizin laptopunuza oturmasının muhtemelen tek dezavantajı, insanlara göndermek istemeyeceğiniz mesajları gönderme ihtimalinin oldukça yüksek olmasıdır ve bu da en nihayetinde size duygusal anlamda büyük zararlar verebilir.