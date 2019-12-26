Kediler Neden Sürekli Dört Ayak Üzerine Düşüyor?

Tarih boyunca bu soruya cevap verebilmek için çeşitli araştırmalar yapılmış ve 4 hipotez sunulmuş.

İlk hipotez, kedinin vücudunun farklı kısımlarını döndürebilmesi için pençelerini içeri çektiği yönünde. İkinci hipotezde ise kedinin pençelerini gerektiği gibi çekerek veya uzatarak açısal momentumunu değiştirdiğinden bahsediliyor. Üçüncü hipotez, kedinin vücudunun iki parçasını ters yönde döndürmek için bele doğru eğildiğini söylüyor. Ve son hipotez, kedinin kuyruğunu pervane gibi bir yönde döndürerek vücudunun dönüşünü tersine çevirebileceği yönünde.

Fizikçi Greg Gbur, Düşen Kedi ve Temel Fizik isimli kitabında bu soruya cevap veriyor

Gbur’a göre; bir kedi düşerken yukarıdaki hipotezlerin bazı kısımlarını kullanıyor. Kedinin düşerken temel olarak yaptığı hareketin beline doğru bükülmek olduğunu söyleyen Gbur, gerekli hallerde kuyruğunu ya da pençelerini de kullandığını belirtiyor.

Düşen Kedi ve Temel Fizik isimli kitabında, kedinin ağırlığına, büyüklüğüne, düştüğü yüksekliğe göre hareketlerin değişkenlik gösterebileceği ancak çok da büyük farklılıklar gözlenmeyeceği yazılıyor. Kitabında, bu sorunun her kedi için ayrı ayrı cevaplanması gereken düzeye ulaştığını belirten Grub, cevabın karmaşıklığına dikkat çekiyor.