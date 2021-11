Kediler Sesleri Kullanarak Zihinsel Harita Oluşturabiliyor

Kedilerin düşündüğünüzden çok daha zeki canlılar olabileceklerini biliyor muydunuz? Proceedings of the National Academy of Sciences isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre kediler, sesleri kullanarak zihinsel haritalar oluşturabiliyor.

Kediler Sesleri Kullanarak Zihinsel Haritalar Yaratabiliyor

Kyoto Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Saho Takagi tarafından gerçekleştirilen çalışmada kedilerin, görsel ipuçları olmadan sahiplerinin seslerine nasıl tepki verdikleri incelendi. Araştırmaya başlamadan önce birkaç farklı hoparlörden yardım alan araştırmacılar, bu hoparlörleri kedilerden uzak kalacak şekilde farklı yönlere yerleştirdi.

Ardından sahiplerinin sesleri düzensiz bir şekilde farklı hoparlörlerden verildi ve bir anlamda kedilerin, sahiplerinin ışınlandıklarını hissetmeleri istendi. Süreç boyunca kedilerin verdikleri tepkileri inceleyen ekip, seslerin farklı yönlerden gelmesinin kedileri şaşırttığını gözlemledi.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Proceedings of the National Academy of Sciences isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı ve eldeki bulgular kedilerin sosyo-mekansal biliş düzeyinin gelişmiş olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle kediler, ses gibi ipuçlarından faydalanarak başkalarının nerede olduğunu zihinsel olarak hayal edebiliyorlar.

Araştırmanın başyazarı olan doktora öğrencisi Saho Takagi, çalışma hakkında yaptığı açıklamalarda "Bu, temelinde yaratıcılığın ve hayal gücünün yattığı bir yetenektir. Kedilerin sanıldığından çok daha derin bir zihne sahip olduğu düşünülüyor." ifadelerini kullandı.