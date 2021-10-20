Kedilerdeki Bakteriler Antibiyotik Geliştirmek için Kullanılacak

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırma, kedilerin derisinde bulunan ve farklı bir stafil bakteri türüne karşı doğal olarak antibiyotik üreten Staphylococcus felis isimli bakteriye odaklanıyor. İlerleyen dönemlerde bu bakterinin insanlardaki cilt enfeksiyonlarına karşı antibiyotik görevi görüp göremeyeceği test edilecek.

Kedilerdeki Bakterilerden Antibiyotik Geliştirilebilir

Araştırmacılar insanlarda şiddetli egzamaya yol açabilen Staphylcoccus pseudintermedius (MRSP) isimli bir bakteriye odaklandı. Başta kedilerde ve köpeklerde gözlemlenen bu bakteri, tipik olarak kullandığımız antibiyotiklere karşı dirençli bir yapıya sahip.

MRSP için yapılan potansiyel tedavi arayışlarında, kedilerde ve köpeklerde bulunan S. felis isimli bakterinin doğal olarak MRSP bakterisini öldüren antibiyotik ürettiği keşfedildi. Çalışmada bu bakterinin MRSP için 'aşırı güçlü' olduğu tanımlandı. Araştırmacılar, elde edilen bulguların insanlarda kullanabilirliğini test etmeye hazırlanıyor.

Kedilerin Kutu Sevgisi Araştırmalara Konuk Oldu

New York sınırlarında yer alan Columbia Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre kedilerin kutulara olan düşkünlüğü, yabani içgüdülerinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Nitekim saklanabilecekleri, avlarını izleyebilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer arayan kediler, bu neden karton kutulardan oldukça hoşlanıyor.

Üstelik bu durum sadece gerçek kutular için geçerli değil: Gabriella Smith öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada kedilerin, kare biçiminde çizilmiş şekilleri dahi kutu gibi algıladığı ve içine oturmayı tercih ettikleri fark edildi. Aslında illa kare olmasına da gerek yoktu.

Gabriella Smith, yapılan araştırmanın sonuçlarının analiz edilmesinden sonra yaptığı açıklamada "Bu, kedilerin hayali şekillere duyarlı canlılar olduklarını gösteriyor ve hayali bir kareye, tıpkı gerçek bir kutu gibi muamele ettiği hipotezimizi destekliyor." ifadelerini kullandı.