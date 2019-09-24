Kedilerin de Köpekler gibi Sahiplerine Bağlı Oldukları Ortaya Çıktı

Kedi bakan insanlar, bu küçük ve sevimli canlıları çok sevseler de kedilerin sahiplerini köpekler kadar umursamadıklarını bilirler. Kedilerin umursamaz bir tavra sahip olduğu düşünülse de Oregon Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma bunun pek de doğru olmadığını kanıtladı.

Araştırma takımı, kedi ile sahibi arasındaki bağlılığı görmek için güven odaklı bir test uyguladılar. Önce kediyi ve sahibini iki dakikalığına aynı odaya koydular. Ardından ise iki dakika kadar ayrı yerlerde tuttuktan sonra ikiliyi tekrar iki dakikalığına bir araya getirdiler.

Araştırmada kedinin sahibiyle tekrar buluştuğundaki davranışları analiz edilerek kedinin sahibine olan ilgisi değerlendirildi. Araştırmacılar bu araştırmada daha önce köpeklerin ve primatların ilgilerini ölçmek için kullandıkları kriterleri kullandılar.

Araştırmacılardan Kristyn Vitale’nin açıklamalarına göre kedilerin sahiplerine olan ilgisinin değişken olduğu ve çoğu kedinin sahibini konfor kaynağı olarak kullandığı ortaya çıktı. Araştırmada 70 yavru ve 38 yetişkin kedi üzerinde çalışıldı. Kedilerin yüzde 64.3'ü güvenli bağlanma yaşarken yüzde 5.7’sinin ise güvensiz bağlanma yaşadıkları görüldü. Buna göre güvenli bağlanma yaşayan kediler daha az stresli oluyor ve ev sahipleri ile çevredekiler arasında daha dengeli bir ilişki kuruyorlar. Güven duymayan kediler ise daha stresli oluyor ve sahiplerinden kaçınma davranışı gösteriyorlar.

Her ne kadar bu araştırmanın aksini söyleyen araştırmalar yer alsa da bunlarda farklı teknikler kullanıldığı için bu şekilde farklılıklar olabiliyor. Her kedi farklı davranışlar sergilese de sahibine güvenen kedilerin daha ilgili oldukları ve daha az stres yaşadıkları söylenebilir.