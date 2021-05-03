Kedilerin Garip Davranışları Bilim İnsanlarınca Açıklandı!

Evinizde size dostluk eden bir kediniz varsa, kedinizin çok sevimliden açıkça tuhaf olana kadar farklı skalalarda çeşitli davranışlara sahip olduğunu fak etmiş olabilirsiniz. Kaliforniya Üniversitesi Veteriner Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan Emma Grigg, kedilerin garip davranışları hakkında bazı açıklamalara sahip.

Kedilerin Garip Davranışlarının Ardındaki Nedenler Bulundu!

Hayvan davranışları üzerine uzmanlığa sahip olan Emma Grigg, kedi davranışlarını anlamanın özellikle kedi sahipleri için oldukça önemli olduğunu belirtti: "Kedileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ve davranışlarını daha iyi anlayan insanlar, kedileri ile daha iyi bağ kurma eğilimindedir."

Kediler Sevgilerini Nasıl Gösteriyor?

"Kedinizin özellikle bacaklarınıza ve hatta bazen bilgisayar ekranınıza sürtünerek dikkat çekmesi, muhtemelen sizi sevdiklerinin bir işaretidir. Kedilerin yanaklarında koku işaretlemesi için kullandıkları bir bez var. Bir bakıma, sizi kendi dünyalarının bir parçası olarak işaretliyorlar. Kendilerini güvende hissettikleri bir kişiye yakınlık aramak, onu sevdiklerinin ve onun yanında kendilerini güvende hissettiklerinin işaretidir. Tabii kediye bağlı olarak fiziksel şefkat isteyebilirler ya da hiç istemeyebilirler."

Kediler Neden Mırlıyor?

"Kedilerle ilgili en büyük yanılgılardan birisi, sadece mutlu olduklarında mırıldadıklarını sanmaktır. Aslında mırlamak çoğu durumda memnuniyetin belirtisidir ancak yaralandıklarında ve ölüme yakın olduklarında da mırlarlar. Bu nedenle mırlamanın sosyal bir arkadaştan ilgi ve yardım istemek üzerine kurulu bir işlev olduğunu düşünüyoruz."

Kediler Neden Battaniyeyi Yoğurur?

"Kedi sahipleri, kedilerinin başta battaniye olmak üzere yumuşak yüzeyleri yoğurduğunu fark etmiş olabilir. Grigg, bu davranışın büyük olasılıkla yavru kedi olarak geçirdikleri günlerden itibaren taşındığını söyledi. Yavru kediler emzirildiklerinde, sütün salınmasına yardımcı olmak ve rahatlatıcı bir davranış olarak annelerini yoğururlar."

Kediler Kuş Gördüğünde Neden Titrerler?

"Bazen kedinizin bir kuş gördüğünde titrediğini ya da heyecanlandığını görmüş olabilirsiniz. Hayvan davranışçılar bunun ardındaki mantığı net olarak anlayamasa da, yakalayamayacakları bir avı gördüklerinde heyecanlandıklarını düşünüyor. Ayrıca bu titreme bir zıplama hazırlığı da olabilir."

Kediler Neden Catnip Severler / Sevmezler?

"Kedi nanesinin tadına bakan kedilerin yüzde 50 ile yüzde 75 oranındaki kısmının davranışlarının değiştiği gözlemlendi. Bu değişim kimileri için rahatlamak ve gevşemek olurken, kimileri için hırçınlaşıp saldırganlaşmak şeklinde. Bunun nedeninin kedi nanesi içinde yer alan nepatalakton isimli yağdan kaynaklandığını düşünüyoruz."

Kediler Neden Dizüstü Bilgisayarın Üzerine Yatar?

"Kedilerin bu davranışı, dizüstü bilgisayarın sıcak yüzeyinden kaynaklanıyor." Aynı zamanda bu davranışın sahipleri ile iletişim kurmak için de yapılabildiğini söyleyen Grigg, "Bizim dikkatimizi çekmek istiyorlar. Yani o sırada bizimle vakit geçirmek istiyorlar da diyebiliriz." dedi.