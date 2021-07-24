Kedilerin Koronavirüse Yakalanma İhtimali Köpeklerden Daha Yüksek!

Yeni bir araştırmada kedilerin koronavirüse yakalanma ihtimali, köpeklerin yakalanma olasılığından çok daha yüksek çıktı. SARS-CoV-2 hakkında devam eden araştırmalardan sonuncusu olan bu araştırmada kedilerin virüse yakalanma ihtimalinin köpeklere kıyasla neden yüksek olduğuna da ışık tutulmaya çalışıldı.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs hakkında daha fazla bilgi elde etmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam devam ediyor. Yeni bir araştırma ise kedilerin virüse yakalanmasının köpeklerden daha yüksek bir ihtimal olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında 2020 yılının nisan ayının ortası ile haziran ayının ortası arasında toplam 239 evcil kedi ve 510 evcil köpekten toplanan kan serumunu analiz etti. Araştırmanın sonucunda kedilerin yüzde 8'inin, köpeklerin ise kedilerin aksine yüzde 1'inden daha da azının COVID-19'a yakalandığını gösterdi. Bu, kedilerin virüse yakalanma olasılığının köpeklerden katbekat daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Minnesota Üniversitesi Moleküler Biyoloji Uzmanı Hinh Ly, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada evcil hayvanların bir dizi bulaşıcı hastalığın kaynağı olabileceğinden Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan en yaygın iki evcil hayvan türünün SARS-CoV-2'ye ne kadar duyarlı olduğunu ve hastalığın bunlar arasında ne kadar yaygın olabileceğimi tespit etmenin hem insan hem de hayvan sağlığı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Colorado Eyalet Üniversitesi Biyomedikal Araştırmacı Angela Bosco-Lauth, New York Times'a yaptığı açıklamada kedilerin bu kadar kolay bir şekilde enfekte olmasının oldukça şaşkınlık verici olduğuna işaret etti.

Hayvanların şu anda insanlara virüs bulaştırması pek olası görünmüyor. Öte yandan insanlar evcil hayvanına çok yakın olduğunda virüs bulaştırabiliyor. Bu nedenle insanların karantinada evcil hayvanının çok yakınında yer almaması gerekiyor.

Kedilerin Koronavirüse Yakalanma İhtimali Neden Yüksek?

Yeni gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar kedilerin neden virüse karşı köpeklerden daha duyarlı olduğunu inceleyemedi fakat kedilerin virüse karşı köpeklerden daha duyarlı olmasının kedilerdeki ACE2 proteini ile insanlardaki ACE2 proteininin benzerliğinin köpeklerdeki proteine kıyasla daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Aynı ekip şu anda 2020'nin son aylarını içeren bir takip çalışması yürütüyor. Bu, koronavirüsün nasıl yayılabileceği ve gelecekte nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.