Kedilerin Kutu Sevgisi Araştırmalara Konuk Oldu

Kedi sahiplerinin fark etmiş olabileceği üzere kediler, aldığınız oyuncaklardan ziyade karton kutulara aşık canlılar. Yeni bir araştırmaya göre kedilerin kutu sevgisi o kadar büyük ki, hayali kutularda oturmaktan bile keyif alıyorlar. İşte merak edilen detaylar!

Kedilerin Kutu Sevgisi Ne ile Bağlantılı?

New York sınırlarında yer alan Columbia Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre kedilerin kutulara olan düşkünlüğü, yabani içgüdülerinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Nitekim saklanabilecekleri, avlarını izleyebilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer arayan kediler, bu neden karton kutulardan oldukça hoşlanıyor.

Üstelik bu durum sadece gerçek kutular için geçerli değil: Gabriella Smith öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada kedilerin, kare biçiminde çizilmiş şekilleri dahi kutu gibi algıladığı ve içine oturmayı tercih ettikleri fark edildi. Aslında illa kare olmasına da gerek yoktu.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC — Gabriella Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

Gabriella Smith, yapılan araştırmanın sonuçlarının analiz edilmesinden sonra yaptığı açıklamada "Bu, kedilerin hayali şekillere duyarlı canlılar olduklarını gösteriyor ve hayali bir kareye, tıpkı gerçek bir kutu gibi muamele ettiği hipotezimizi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Kedilerin Garip Davranışları da Açıklanmıştı

Evinizde size dostluk eden bir kediniz varsa, kedinizin çok sevimliden açıkça tuhaf olana kadar farklı skalalarda çeşitli davranışlara sahip olduğunu fak etmiş olabilirsiniz. Kaliforniya Üniversitesi Veteriner Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan Emma Grigg, kedilerin garip davranışları hakkında bazı açıklamalara sahip.

Hayvan davranışları üzerine uzmanlığa sahip olan Emma Grigg, kedi davranışlarını anlamanın özellikle kedi sahipleri için oldukça önemli olduğunu belirtti: "Kedileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olan ve davranışlarını daha iyi anlayan insanlar, kedileri ile daha iyi bağ kurma eğilimindedir."

Kediler Neden Dizüstü Bilgisayarın Üzerine Yatar?

"Kedilerin bu davranışı, dizüstü bilgisayarın sıcak yüzeyinden kaynaklanıyor." Aynı zamanda bu davranışın sahipleri ile iletişim kurmak için de yapılabildiğini söyleyen Grigg, "Bizim dikkatimizi çekmek istiyorlar. Yani o sırada bizimle vakit geçirmek istiyorlar da diyebiliriz." dedi.