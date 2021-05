Kedilerin Kutu Sevgisi Araştırmalara Konuk Oldu

Kedi sahiplerinin fark etmiş olabileceği üzere kediler, aldığınız oyuncaklardan ziyade karton kutulara aşık canlılar. Yeni bir araştırmaya göre kedilerin kutu sevgisi o kadar büyük ki, hayali kutularda oturmaktan bile keyif alıyorlar. İşte merak edilen detaylar!

New York sınırlarında yer alan Columbia Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre kedilerin kutulara olan düşkünlüğü, yabani içgüdülerinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Nitekim saklanabilecekleri, avlarını izleyebilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer arayan kediler, bu neden karton kutulardan oldukça hoşlanıyor.

Üstelik bu durum sadece gerçek kutular için geçerli değil: Gabriella Smith öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada kedilerin, kare biçiminde çizilmiş şekilleri dahi kutu gibi algıladığı ve içine oturmayı tercih ettikleri fark edildi. Aslında illa kare olmasına da gerek yoktu.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC