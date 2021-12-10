Kediniz Psikopat mı? Öğrenmek için Bu Testi Yapın!

Bir anket yapılsaydı, muhtemelen pek çok kedi sahibi kendi kedisini psikopat olarak tanımlardı: Hepsi, birbirinden farklı ve garip davranışlara sahip. Öte taraftan yalnızca garip davranışlardan yola çıkarak kesin bir tanımlama yapmak doğru olmayabilir. Peki ama kedinizin psikopat olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?

Kediniz Psikopat Olabilir mi?

Liverpool Üniversitesi ve Liverpool John Moores Üniversitesi bünyesinde görev alan bilim insanlarınca geliştirilen yeni bir çevrim içi test, yalnızca kırk altı soru ile kedinizin psikopati düzeyini ölçebilmenize yardımcı oluyor.

Tabii ki bu test, kedinizi rahatsız edici bir teşhise maruz bırakmak için geliştirilmedi: Daha ziyade kedinizin kişiliğini daha yakından tanımanız ve bunun sizinle olan ilişkisini nasıl etkileyebileceğini öğrenmeniz için yayınlandığını söyleyebiliriz.

CAT-Tri+ olarak isimlendirilen test kırk altı soruluk basit bir listeden oluşuyor ve tüylü dostunuzun her bir ifadeye ne kadar uyduğunu belirtmeniz gerekiyor. Listede kedinizin avını öldürmek yerine eziyet edip etmediği, mahalledeki diğer kedilere karşı saldırgan olup olmadığı ve diğer evcil hayvanları rahatsız edip etmediği gibi sorular yer alıyor.

Peki ama bu test ne işinize yarayacak? Başta da söylemiş olduğumuz gibi, buradaki ifadelerden yola çıkarak kedinizi kötü bir teşhis ile karşı etiketlemenize gerek yok. Nitekim araştırmanın yazarlarından Rebecca Evans, muhtemelen tüm kedilerin bir psikopati unsuruna sahip olabileceğini vurguladı.

Evans, testi tamamladıktan sonra elde ettiğiniz sonuçlarının kedinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacağını umuyor: Örneğin cesaret puanı yüksek olan kediler, tırmanmak için uzun bir kedi kulesi isteyebilirler. Ya da belki test, küçük tüy yumağınızın oldukça normal olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Peki siz bu çevrim içi test hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu testi kedinize uyguladınız mı ve hangi sonuçları elde ettiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.