Araştırma: Kel İnsanlar Çirkin ve Akılsız Damgası Yiyor

Kel insanlara çirkin ve akılsız damgası yapıştırılıyor. ABD'de 2000 katılımcıyla yürütülen son araştırma, şiddetli saç dökülmesi olan kişilerin hasta, akılsız ve kirli olarak görülme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Şok edici bir araştırmaya göre, saçları olmayan insanlar genel halk tarafından daha çirkin, kirli ve akılsız olarak görülüyor. Amerika'daki araştırmacılar, 2.000'den fazla insana saç dökülmesinin tıbbi terimi olan alopesi hakkında ne hissettiklerini araştırdı.

Bulgular, altı kişiden birinin alopesi olan biriyle fiziksel temastan rahatsız olacağını gösteriyor. Saç dökülmesi veya alopesi (saçkıran) hastaları, fiziksel görünümleri nedeniyle olumsuz bir damgalama yaşıyor. Damgalanma, alopesi şiddetine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Harvard Medical School ve Boston University School of Medicine dermatoloji bölümünden Andrew Creadore konuya ilişkin açıklamasında "Alopesi hastaları, hastalıkla ilgili yaşanan damgalanma nedeniyle yaşam kalitesinde bozulmaya maruz kalıyor" ifadesini kullandı.

Alopesi, vücudun bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırarak saç dökülmesine neden olduğu bir otoimmün bozukluktur. Ciddiyetine bağlı olarak alopesi universalis'den (bedensel kılların tamamen dökülmesi) alopesi areata'ya (düzensiz saç dökülmesi) kadar çeşitli alt kategorileri vardır.

Kel insanlara çirkin ve akılsız damgası yapıştırılıyor

Harvard'dan bilim adamları, çevrim içi olarak 2.000'den fazla kişiyi araştırdı. Katılımcılara, insanların stok görüntüleri ve yapay zeka aracılığıyla oluşturulan altı farklı görüntü sağlandı. Aynı kişiler daha sonra kaşlar, kirpikler ve yüz kılı dahil olmak üzere farklı şekillerde düzenlendi (Yukarıda bazı örnekleri bulunuyor).

Katılımcılara toplamda 18 portre sunuldu ve dış görünüşe göre beş puanlık bir ölçekte çeşitli sorular yöneltildi. Veriler, alopesi şiddeti arttıkça kişinin yaşadığı damgalanma düzeyinin de arttığını gösterdi.

Araştırmacılar JAMA Dermatoloji'de yayınladıkları raporda, en şiddetli saç dökülmesine sahip olan bireylerin farklı şekilde nitelendirildiği belirtildi. Yapılan araştırmaya göre, saçı dökülmüş bireyler hasta (yüzde 29,8), çekici (yüzde 27,2), akılsız (yüzde 3,9) ve kirli (yüzde 3,9) damgası yiyor.

Katılımcıların yüzde 27'si tamamen saç dökülmesi olan kişilerin çekici olmadığını ifade etti. Saçlı olan görüntülerde ise bu oran yüzde 16'a düştü.

İnsanlara bir kişinin hasta görünüp görünmediği sorulduğunda eşitsizlik daha belirleyici oldu. İnsanların neredeyse yüzde 30'u tamamen kel olan bir kişinin hasta göründüğünü söyledi. Araştırmacılar ayrıca, bir kişinin tıbbi bir rahatsızlığa sahip olma olasılığının cinsiyete ve ırka bağlı olarak değiştiğini de buldu.