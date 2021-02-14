Bilim İnsanları, Kellik Tedavisi Bulmuş Olabilir!

Japonya'dan bir araştırma ekibi, kellik tedavisi ile ilgili yaptığı çalışmaların sonunda kayda değer bilgiler elde etti. Peki, araştırma ekibinin klinik deneylerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda kelliğin tarihe karışması olası mı? İşte araştırma hakkında milyonlarca insanın merak ettiği bütün ayrıntılar!

Japonya'daki Bilim İnsanlarından Yeni Kellik Tedavisi

Kellik bugün kanser tedavisi gibi belirli ilaç tedavilerinin uygulanması sonucunda tetiklenebiliyor. Kemoterapi gibi tedavi yöntemlerine ek olarak günümüzden bir örnek olan COVID-19'un da kelliği tetikleyen bir faktör olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki bilim insanların araştırmalarına göre COVID-19'u atlatanların büyük bir kısmında beklenmedik bir saç dökülmesi görüldü.

Kellik her ne kadar ilaç tedavileri ve çeşitli hastalıklardan kaynaklı bir sorun olabilse de tetikleyici olmadan da ortaya çıkabiliyor. American Hair Loss Association'a göre Amerikalı gençlerin üçte ikisi, 35 yaşına geldiğinde saç dökülmesi ile karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki erkeklerin %85'lik bir kısmının saçında ise 50 yaşına gelindiğinde önemli ölçüde bir incelme görülüyor.

Bilim insanları, geçmişten bugüne süregelen kellik sorununa tıbbi çözüm geliştirmek için çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar yapılan araştırmalar, kellik sorunundan en çok etkilenenlerin erkekler olduğunu gösteriyor.

Kellik kişinin fiziki sağlığını olumsuz olarak etkilemese de ruhsal sağlığını büyük ölçüde etkileyebiliyor. Bireyler, saçının dökülmesi durumunda depresyona girebiliyor ve dış dünya ile bağlantısını kesebiliyor. Kellik için çeşitli tedaviler olsa da süreci tamamen tersine çevirebilecek hiçbir tedavi yoktu ancak Japonya'daki bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibinin gerçekleştirmiş olduğu yeni çalışma ile kelliğe bir çözüm bulunmuş olabilir.

Araştırmacılar, saç dökülmesini engellemek ve bunu tersine çevirmek için kök hücreleri kullandı. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ayrıntıları Nature Scientific'te yayımlandı. Deney sırasında farelerin kürk ve bıyık hücrelerini alan ekip 220 kombinasyon kullandı ve beş faktörle eşleştirilmiş bir kolajen türünün en kısa sürede maksimum kök hücre amplifikasyonuna yol açacağını tespit etti. Ekibe göre gerçekleştirilen araştırmada izlenen yol, saç yenilenmesinde de kullanılabilir.

Araştırmacılar, saç folikülü kök hücrelerini ve NFFSE ortamı ile bileşenlerden birinin eksik olduğu ortamla birleştirdi. Yenilenen saçı üç hafta boyunca gözlemleyen ekip, NFFSE ortamının saç köklerinin normal saç oluşumunda görülen en az üç döngüden bir tanesinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu keşfetti. Bu kellik tedavisinin satışa sunulmadan önce klinik deneylerden geçmesi gerekiyor. Ekip, klinik uygulamalara geçmek için iş birliği arayışına devam ediyor.