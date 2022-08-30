Okyanusun Derinliklerinde Kemik Yiyen Zombi Solucanlar Keşfedildi

Bilim insanları, denizlerin derinliklerinde yaşayan korkunç zombi solucanlarının varlığını doğruladılar. Resmî adı Osedax olan solucanın başlangıçta bir bitki olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, derin dalış yapan bir robot numunenin örneklerini getirdiğinde bilim insanları büyük bir şok geçirdiler. "Bitki" olduğunu sandıkları şey, denizin dibine batan hayvan leşlerinin kemikleriyle beslenen zombi solucanlarından ibaretti.

Bilim insanları zombi solucanlarının var olduğunu öğrendiklerinde onlardan daha fazlasını aramaya başladılar. Denizin dibinde ölü hayvanların cesetleri üzerinde bulundukları için balina leşlerini ve diğer ölü hayvanları ilaçlayıp dibe batırdılar. Sonra ise geri dönüp onları dışarı çıkarmadan önce haftalar, aylar ve hatta yıllar beklediler.

Dünya Genelinde 30 Farklı Zombi Solucanı Türü Mevcut

Scripps Oşinografi Enstitüsü ile çalışan ekibin bir üyesi olan Greg Rouse, kemikleri nereye koyarlarsa koysunlar solucanların ortaya çıktığını söylüyor. Rouse ayrıca Osedax'ı bulan ve tanımlayan orijinal ekip üyelerinden biriydi. Şimdiye kadar bilim insanları Dünya çapında 30 farklı zombi solucanı türü keşfettiler.

Solucanlar, tür olarak farklılık gösterdikleri gibi boyut olarak da değişiklik gösteriyorlar. Bazıları serçe parmak uzunluğunda, bazıları ise kirpikten daha küçük. Bilim insanları genellikle çıplak gözle görülenlerin dişi olduğunu söylüyor. Erkek zombi solucanlar daha küçük görünüyor ve kemik yemiyorlar.

Bu türün merak uyandırıcı ve biraz da ürkütücü olduğuna şüphe yok.