120 Bin Yıl Önce Kemikten Yapılan Aletlerle Giysi Üretildiği Ortaya Çıktı

Bilim insanları, insanların 120 bin yıl önce Fas'ta kemikten yapılan aletler ile giysi ürettiğini keşfetti. Almanya'da yer alan Max Planck Institute for the Science of Human History'den antropolong Emily Hallett, yakın bir zamanda yapılan Fas keşfinin detaylarını gözler önüne seren bir araştırma makalesi yayımladı.

Hallett, başlangıçta bir grup araştırmacı ile Fas'ın Atlantik kıyısındaki önemli bir arkeolojik alan olan Contrebandiers Mağarası'nda bulunan bir dizi kemik parçasını araştırıyordu. Keşfin yapıldığı alanda yer alan yaklaşık olarak 12 bin tane kemik parçasından 60'tan fazlasının insanlar tarafından alet olarak kullanılmak üzere biçimlendirildiği ortaya çıkarıldı.

Kemikten Yapılan Aletler Üzerindeki Deri İzleri Dikkat Çekti

Kemiklerin üzerindeki izler, deri işlemek için kullanılan diğer arkeolojik alanlardaki aletlerle eşleşti. Hallet, Science Alert'a vermiş olduğu bir demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Deri ve kürk gibi doğal materyallerin bu kadar eski tortullarda korunması çok mümkün görünmüyor. Arkeologlar olarak deri izlerine sahip aletler ve hayvanlara ait kemikleri içeren kanıt parçaları ile karşı karşıyayız."

Hallett, bulguların bir arada toplanması ile insanların kemikten yapılmış aletleri giysi yapmak için deri üzerinde kullandığının öne sürülebileceğini ifade etti. Hallett, yine de bunu söylemek için yeterli kanıtın olmadığını belirterek bu kemikten yapılan aletlerin giysi yapmanın dışında başka bir amaç için de kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Giysi üretiminde kürk ve derinin kullanılması özellikle bu dönemde yaşamış insanların avantajlı olmasını sağlayabilirdi. İnsanlar yaşamın başlangıcında yeterince olanak sahibi değildi fakat giysiler ve onlara yardımcı olabilecek diğer araçlar, ilk insanların muhtemelen dünyanın farklı noktalarına dağılmasına yardımcı olabilirdi.

Hallett, kemiklerden yapılan aletlerin giysiler üzerinde kullanılmasının büyük bir olasılık olduğunu belirtiyor. Bu araştırmadan sonra gözler Afrika'da henüz keşfedilmemiş yerlere çevrildi. Şu an Afrika'da yüz yıllar önce yaşamış insanların yaşam biçimine ışık tutabilecek çeşitli aletlerin olduğu ancak şimdiye dek keşfedilmemiş pek çok yer olabileceği düşünülüyor.

Peki, siz gerçekleştirilen bu çalışma ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yapılan araştırma ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.