Bu Kemirgenler, UV Işınları ile Bukalemun Gibi Renk Değiştiriyor

Biyofloresans, bazı hayvanların UV ışınları altında parlamasına ve renk değiştirmesine olanak tanısa da bu memeli türlerde nadiren görülen bir durumdur. Yeni araştırmalar, Afrika'ya özgü küçük kemiricilerin de bu özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bilim insanları ise bu kemirgenlerin neden bu durumdan etkilendiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Kemirgenlerin Rengi, UV Işınları ile Nasıl Değişebiliyor?

Hayvanların en tuhaf özelliklerinden bir tanesi muhtemelen karanlıkta parlama özellikleridir. Ateş böcekleri de dahil olmak üzere bazı hayvanlar ışık üretebiliyor. Hayvanların bu işlemine biyolüminesans adı veriliyor. Bu işlemde hayvanlar özellikle karanlık ortamlarda parıldayarak başlıca bir ışık kaynağına dönüşebiliyor.

Ateş böceklerine benzer şekilde bazı balıkların, sürüngenlerin ve hatta kuşların da bu yeteneğe sahip olduğu biliniyor. Araştırmacılar, bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu bilimsel çalışmaların nihayetinde birkaç memeli türünün de bu özelliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı. Hareket ve duruşları ile küçük bir kanguruyu anımsatan kemirgenler Springhareler, UV ışığına maruz kaldığında bir yılbaşı ağacı gibi parlamaya başlıyor ve bilim insanları bunun neyden kaynaklı olduğunu henüz bilmiyor.

İki tavşan büyüklüğündeki bu kemirgenler de diğer parlayan memeliler gibi geceleri parlıyor. Araştırmacılara göre bu kemirgenler eşsiz pembemsi ve turuncu ışıltılar saçıyor, şaşırtıcı derecede değişken renklere sahip oluyor ve değişen bu renkler büyük bir çoğunlukla baş, bacak ve kuyruk kısmında görülüyor.

Bilim insanlarının sunduğu görüntüler, kemirgenlerin oldukça parlak olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, springharelerin genellikle yalnız olduğunu ve büyük bir çoğunluk ile açık alanlarda tek başlarına gezme eğiliminde olduğunu ve bu sebepten ötürü avcıların daha çok hedefi haline geldiğini söyledi. Bilim insanlarına göre renk değişikliği bir tür kamufle olma işlevi görüyor olabilir.

Ultraviyole ışınlarına karşı hassas olan avcıların kafası, kemirgenleri değişik renklerde gördüğünde karışabilir ve onları takip etmek ya da onları yakalamak konusunda böylelikle başarısız olabilir. Bu şimdilik her ne kadar basit bir tahmin gibi görünse de kemirgenler hakkında daha fazla araştırma yapılana kadar en gerçekçi tahmin gibi görünüyor.

Peki, siz renk değiştiren springhareler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.