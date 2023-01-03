Ünlü Ralli Pilotu Ken Block Hayatını Kaybetti

Motor sporları tutkunları güne profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle uyandı. 55 yaşındaki profesyonel pilotun yaşadığı talihsiz kaza sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü isim, gelen haberle sevenlerini yasa boğdu.

Kariyerinde sayısız başarıya sahip profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçtiğimiz gün tatil yaptığı Utah eyaletinde bir kar aracıyla kaza yaptı. Kaza sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan profesyonel pilot hayatını kaybetti. Ünlü isim sosyal medya hesabından kar aracına bindiğine dair paylaşımlarda bulunuyordu.

Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

"Ken Block'un bugün bir kar aracı kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit etmekteyiz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi ise bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."

Ken Block'un Geçmişi

Ralli kariyerine 2005 yılında başlayan Ken Block, Amerika Ralli Şampiyonası'nda Yılın Çaylağı seçilmişti. Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan Ken Block, X Games'te birçok madalya kazanmıştı.

En son olarak elektrikli Audi S1 Hoonitron'un tanıtımında pilot olarak yer alan Ken Block'un gösterisi YouTube'ta 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Ünlü pilot geçmişten bu yana drifte dair pek çok viral videonun da yaratıcısı konumundaydı.