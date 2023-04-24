Kendi Elinize Göre Tasarlanmış Mouse Kullanmak Artık Mümkün: Peki Nasıl?

Hiç kendi elinize uygun tasarlanmış bir mouse olabileceğini düşünmüş müydünüz? İşte Formify tam olarak bunu düşünmüş olmalı ki yenilikçi girişimi ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Formify Mouse Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Formify elinize uyacak şekilde özelleştirilmiş bir oyun faresi tasarlayan Toronto merkezli bir girişim olarak sektöre giriş yapmış durumda. Şirketin aktardığına göre kendinize özgü mouse üretimi için tek yapmanız gereken avuç içinizin fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafı makine öğrenimi ile analiz ederek size özel bir tasarım oluşturmak. Daha sonra fare, çevre dostu olan endüstriyel sınıf bir üretim süreci kullanılarak 3D olarak basılıyor.

Mouse sadece şekil olarak değil, aynı zamanda doku ve tutuş olarak da bireysel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştiriliyor. Şirket, hafif tasarımı, yüksek performanslı sensörü ve düşük gecikmeli tepe performansıyla hızlı ve çevik hareket etmek isteyen oyuncular için uygun bir ürün sunuyor.

Formify Mouse Fiyatı

Formify şu anda yaklaşık 140 dolarlık ön sipariş fiyatıyla satışa sunulmuş durumda ve bu fiyatın ilerleyen süreçte 175 dolara yükselmesi planlanmakta. Şirket, kitlesel fonlama yoluyla elde ettiği fonlarla ürününü sertifikalandırarak bu yılın Aralık ayına kadar teslimatlara başlamayı hedefliyor.

2020 yılında kurulan şirket, havacılık ve uzay mühendisleri ile eski Apple ve Tesla çalışanlarından oluşuyor. Tasarımlarını yinelemek ve yeniden formüle etmek için espor profesyonelleri ile ortak bir şekilde çalışıyorlar.