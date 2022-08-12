Zamlardan Kurtulmak İçin Kendi ISP'sini Kuran Adam Hizmetini Genişletiyor

AT&T'den gelen inanılmaz derecede yavaş internet hızlarına razı olmak ile kırsaldaki evine daha iyi internet ve altyapı için Comcast'e 50.000$ ödemek arasında bir seçim yapma şansına sahip olan Michigan'lı Jared Mauch, "C" seçeneğini seçti: kendi fiber internet servis sağlayıcısını kurmak.

Ars Technica'nın bildirdiğine göre şimdi geniş bant internet erişimini genişletmeyi amaçlayan fon sayesinde bırakın sadece kendine internet sağlamayı, bu hizmeti yaklaşık 70 müşteriden yaklaşık 600'e çıkarıyor.

Geçen yıl ABD hükûmetinin koronavirüs kapsamında Eyalet ve Yerel Mali Kurtarma Fonları, altyapı projeleri için Michigan'ın Washtenaw ilçesine 71 milyon dolar tahsis etti ve bunun bir kısmı geniş bant genişlemesine ayrıldı. RFP'ye göre Mauch daha sonra "mevcut bir ankete göre hizmet verilmediği veya yetersiz hizmet verildiği bilinen" haneleri kablolamak için bir teklif kazandı. Mauch konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendi çılgın aptallığım veya pratik zekâmla - hâlâ hangisi olduğundan emin değilim - bölgemdeki tüm projeye teklif verdim ve bu rekabetçi ihale sürecini kazanmayı başardım."

"İnsanların Telefonlarında 'Fiber Kablocu' Olarak Kayıtlıyım"

Şimdilerde tek tek bölgedeki evleri fiber kablolamakla uğraşan Mauch'un yarım mil fiber gerektiren en az birkaç ev de dâhil olmak üzere, projeyi tamamlamak için fiberi 14'ten 52 mil'e genişletmesi gerekecek. Bu, evlerin her biri için 30.000 dolara mal olacak.

Normalde bir şirkette ağ uzmanı olarak çalıştığından Mauch bu tür işlerle oldukça içli dışlı. Yine de bu hizmeti bölgede bir zorunluluk şekilde sağlamak o kadar da basit değil. Mauch, "Kesinlikle tüm komşularım tarafından çok daha iyi tanınıyorum... İnsanların telefonlarında 'fiber kablocu' olarak kayıtlıyım." dedi.