Kendi Kendini Dezenfekte Eden Yüzeyler Geliyor! Surfaceskins ile Tanışın

Özel olarak tasarlanan bir tekstil kumaşından üretilen Surfaceskins, hastane kapıları gibi insanların sürekli olarak dokunduğu, virüs bulaşma ihtimali yüksek yüzeyleri sürekli olarak kendi kendine dezenfekte ediyor.

Surfaceskins Kendi Kendini Dezenfekte Ediyor!

Özellikle hastane kapıları gibi hergün binlerce kişinin dokunduğu yüzeyler, el hijyeni bakımından büyük riskler taşıyor. Bu gibi yüzeyler, virüs taşıyan sadece bir kişinin bile dokunması sonrasında binlerce kişiye virüs bulaşmasına neden olabilir.

İnsanların kapıyı açmak için dokunduğu geleneksel alüminyum kapı plakası yerine bir cihazla birleştirilerek yerleştirilen Surfaceskins, bu tehlikeleri ortadan kaldırarak el hijyenini koruma konusunda büyük fayda sağlıyor. Bu özel antibakteriyel kapı pedleri, itildiğinde hafif bir miktar 'alkol bazlı dezenfektan jel' fışkırtarak yüzeyi dezenfekte ediyor. Bu sayede bir sonraki kişi kapıyı kullanmadan önce yüzey defenfekte edilerek tehlikelerden arındırılıyor. Dokuma olmayan 3 ayrı tekstil malzemesi içeren bu düşük maliyetli ürünün, 7 gün sonra ya da bin basımdan sonra değiştirilmesi gerekiyor.

Surfaceskins’de alkol bazlı dezenfektan jel haznesi bulunuyor ve kapıyı açmak için itildiğinde oluşan basınçla birlikte bu jel, yüzeyinde bulunan küçük kapakçıklı ince zardan dışarı çıkıyor. Bu sayede yüzey saniyeler içerisinde kendi kendine dezenfekte ediliyor.

Journal of Hospital Infection dergisinde yayınlanan bir araştırmada da Surfaceskins isimli bu özel antibakteriyel kapı pedleri incelendi. Hem bu yeni tekstil materyali hem de alüminyum kapı plakaları, hastane personelinin ellerinde bulunan seviyede bir bakteriye maruz bırakıldı. Araştırma sonucunda, hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan bakteri düzeyini azaltma konusunda, Surfaceskins kapı pedlerinin standart kapı plakalarına göre daha etkili olduğu ispatlandı.

Surfaceskins, basit ve düşük maliyetli bir çözüm olarak ne kadar etkili ve gerekli bir ürün olduğunu kanıtladı. Araştırmacılar, yüksek riskli birçok durumdan koruma sağlayan Surfaceskins’in küresel pazarda çok büyük bir paya sahip olacağı görüşünde.