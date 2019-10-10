Kendi Kendini Temizleyen Kapı Kolu Geliştirildi

Kapı kolları mikropların en çok bulunduğu alanların başında geliyor. Hong Kong Üniversitesi'nde okuyan Sum Wing Wong ve Kin Pong Li isimli iki öğrenci kendini otomatik olarak temizleyen ve mikrop tutmayan bir kapı kolu icat etti. Gelin hep beraber kendi kendini temizleyen kapı koluna yakından bakalım.

Kapı Kollarındaki Mikroplara Son Dediler!

Kendi kendini temizleyen kapı kolu, kendisini sterilize etmek için UV ışığı kullanmakta. Kapı kolu titanyum dioksitten yapılmış özel bir fotokatalitik kaplama ile gelmekte ve UV ışığını sürekli olarak çalıştırmak için kinetik enerjiyi (kapı hareketi) ışık enerjisine dönüştüren bir iç jeneratör tarafından desteklenmekte.

UV ışını fotokatalitik kaplama ile reaksiyona girerek kapı kolunu sterilize etmekte. Böylece mikropların yayılmasının önüne geçilmekte.

Laboratuvar ortamında yapılan testlerde kendi kendini temizleyen kapı kolu, mikropların yaklaşık yüzde 99,8'ini yok edebildi. İki üniversite öğrencisi yaptıkları icat ile James Dyson Ödülü'nün sahibi oldu.