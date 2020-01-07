Kendi Kendinizi İstediğiniz Gibi Dövün! #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de yer alan ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda kolayca ve saniyeler içersinde kendi kendinize dövme yapabileceğiniz cihaza yakından bakıyoruz.

Prinker dövme yazıcısı ile istediğiniz dövmeyi vücudunuzun istediğiniz yerine 10 saniye içerisinde yapabilmeniz mümkün. Prinker dövme yazıcısı ile yapılan dövmeler 3 gün boyunca vücutta kalmakta. Dövmeyi beğenmez iseniz ıslak mendil yardımı ile silebilmektesiniz.

Prinker dövme yazıcısı ile 1000 defaya kadar dövme yapılabilmekte. Prinker dövme yazıcısı hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Lafı daha fazla uzatmadan videomuz geçelim. Hemen aşağıda yer alan videodan Prinker dövme yazıcısı hakkında bilgi alabilirsiniz.

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Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!