Kendi Virüsünüzü Yayın: Plague Inc İndirime Girdi!

Evet! Son zamanların gündeminden biraz uzaklaşıp olanları kafanızı başka konulara takmayı tercih ederseniz gözden geçirilmesi gereken bir indirim söz konusu.

Plague Inc İndirimde!

Bir süredir dünya gündemi Corona Virüsü ile çalkalanıyor. Öncelikle olaydan haberiniz yoksa buraya tıklayarak virüs hakkındaki yazımıza ulaşabilirsiniz.

Aslında hepimizin bir yerlerden tanıdığı Plague Inc. laboratuvar ortamında bir virüs geliştirdiğiniz ve bu virüsün yayılma, belirti ve direnç özelliklerini güçlendirerek, dünya geneline yaymaya çalıştığınız bir oyun olarak öne çıkıyor. Pek çok platformdan erişilebilir olan bu oyun şu sıralar bazı indirimlerle gündeme geliyor.

Dünya gündeminden faydalanan yapımcı, oyunu Steam üzerinden indirime sundu. Yaklaşık yüzde 60 oranındaki bu indirim ile birlikte oyunu 9,60 TL ödeyerek almanız mümkün. Eğer bilgisayardan oynamak istemiyorsanız mobil platform üzerinden ücretsiz bir şekilde oynamanız mümkün. Tabii mobil platformlarda bazı özelliklerin uygulama içi satın alma ile sunulduğunu vurgulayalım. Eğer indirime göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Buna ek olarak diğer platformlar üzerinden oynamak isterseniz hemen aşağıda bulunan linklere tıklayabilir ve sitemiz üzerinden indirebilirsiniz. Peki siz bu indirim hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.