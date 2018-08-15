Kendi Yaptığı Giyilebilir Kaykayla Trafiği Birbirine Kattı

İnternet bazen garip ve harika bir yer; çünkü internet olmasaydı uzaktan kumanda edilebilir bir kaykay yapan ve Çin'in iş çıkış saati trafiğinde, trafiği birbirine katan bu adam hakkında nasıl bir şeyler öğrenebilirdik?

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi geçtiğimiz günlerde hiç akla gelmeyecek bir olayla çalkalandı. Kendi yaptığı giyilebilir ve uzaktan kontrol edilebilir kaykayla kendini yollara atan adam, iş çıkış trafiğinde yolları birbirine kattı. Görenleri şaşkına çeviren olay 5 Ağustos günü gerçekleşti. Kendi yaptığı kaykayı alan ve kendini yola atan adam, 5 dakika boyunca yolda ilerleyebildi. Kamyonların, minibüslerin ve otomobillerin arasından geçen adam, korkusuzca kaykayını sürdü. Bölgedeki polis ekipleri bu gözü pek adamı hemen durdurup polis merkezine götürürlerken, kıyafetine de el koydular.

Polis merkezinde CZ12 isimli filmden etkilenerek kıyafeti geliştirmeye başladığını söyleyen kimliği belirsiz adam, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı. Yaşananlar ise yerel haber kaynakları tarafından dünya medyasına aktarıldı. O görüntüler ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.