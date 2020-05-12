Eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi’nde yaşamaya başlayan Hatice Aslan’ın evinde yangın çıkmaya başlamıştı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenememişti. Hatice Aslan, yangının durup dururken çıktığını ifade etmiş; ancak bu kimsenin aklına yatmamıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, psikolojide yangın çıkarma hastalığı vakalarının daha önce görüldüğünü, bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Hatice Aslan’ın kızı, Duha Aslantaş’ın 1 yıl önce psikoloğa başladığı ve en son 1,5 ay önce psikoloğa gittiği belirtilirken, Duha Aslantaş’ın uyku düzeni için ilaç kullandığı ifade edildi. Çıkan yangınla ilgili ifadesi alınan Duha Aslantaş, şu anda herhangi bir psikolojik problemi olmadığını, yangınları kendisinin çıkarmadığını söyledi. Duha Aslantaş, kendisinin oturduğu odadan başka bir odada yangın çıktığını ve o odaya hiç gitmediğini ifade ederken, annesinin de durumu gördüğünü hırkasına kadar yandığını sözlerine ekledi.

Kendiliğinden çıktığı söylenen yangınlar aslında hastalık belirtisi

Uzman Pedagog Duygu Ayhan, yangın çıkarma hastalığı olduğunu, evde yaşayan kişilerin bu yönden de değerlendirilmesi gerekebileceğini ifade etti. Ayhan, yangın çıkarma hastalığının dürtü kontrol bozukluğu olduğunu belirtirken, bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini, küçük yangınlarla başlayan hastalığın ileride çok daha büyük yangınlara neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Duygu Ayhan, evin içerisine kamera yerleştirilerek, kişide böyle bir rahatsızlık varsa kolaylıkla tespit edilebileceğini ve hemen tedaviye başlanması gerektiğini belirtti. Çocukken yaşanan travmatik olaylara maruz kalınmasının bu hastalığın bir nedeni olabileceğini söyleyen Uzman Pedagog, piromani adı verilen bu hastalıkta, kişinin bilinçli olarak yangın çıkardığını ve bu yangından haz duyduğunu ifade etti.