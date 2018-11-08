Kendini Pokémon GO'ya Adayan 70 Yaşındaki Oyuncu

İlk çıktığı günlerde bütün dünyaya salgın gibi yayılan ancak bir türlü istenilen seviyeye gelememesi sebebiyle önemli oyun kayıpları yaşayan Pokémon GO’nun en kendini adamış oyuncusu, geçtiğimiz günlerde kameralara yakandı. Onlarca telefonla birlikte dolaşan 70 yaşındaki Chen San-yuan, görenleri şaşkınlığa uğratmayı başardı.

San-yuan medyanın ilgisini ilk olarak ağustos ayında bisikletle Pokémon Go oynayarak çekmişti. Birçok basın yayın kuruluşunda 70 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarına yer verilirken, bisikletle 11 telefon taşıyıp, oyun onayan San-yuan birçok kişiyi korkutmuştu.

İlk fotoğrafın üzerinden birkaç ay geçmişken, yaşlı adam tekrar kameralara yakalandı. Bisikleti bırakarak, daha güvenli bir yol seçtiği görülen San-yuan, yine 11 telefonunu bırakmamıştı. Bu sefer bütün telefonları vücuduna bağlayan Chen San-yuan, Pokémon yakalama işine ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Roket Takımı’nı kıskandıracak kadar bağımlı olan Chen San-yuan’ın bununla da kalmadığı oyuna 1,000 dolardan fazla yatırım yaptığı da kendisi hakkında ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı. Çevresi tarafından Profesör Oak olarak anılan Chen San-yuan’ın Pokémon yakalama sisteminiyse yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.