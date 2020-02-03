Kentucky Eyaleti Fornite'ı e-Spor Kategorisinden Çıkarmak İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky Eyaleti, Fornite gibi oyunları e-Spor kategorisi altından çıkarmak üzere harekete geçti. Yetkililer, nişancı oyunlarının e-Spor içerisinde yer almaması gerektiğini dile getirdiler.

Lexington Herald-Leader tarafından paylaşılan elektronik postada, Kentucky Liseleri Atletizm Derneği (KHSAA) Yöneticisi Julian Tackett tarafından yapılan açıklama yer alıyordu. Tackett, "Fortnite gibi silahlı oyunların okullarımızda yeri yok" dedi.

Tackett'in açıklaması, PlayVS isimli e-spor turnuvasının duyurulmasının hemen ardından geldi. Lise ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği e-Spor organizasyonu PlayVS, turnuvalar için Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games ile sponsorluk anlaşması yapmıştı. Tackett, "NFHS [Ulusal Devlet Lisesi Dernekleri Federasyonu] Ağı ile birlikte bu kararın geri alınması için proaktif olarak adımlar attığımızı şahsen temin ederim." ifadelerini kullandı.

Julian Tackett aynı e-postada, 2018 yılında gerçekleşen ve onlarca liselinin ölümü ile sonuçlanan, Kentucky'deki Marshall İlçe Lisesi saldırısında atıfta bulundu. Dernek üyesi, Fortnite gibi silahlı oyunların çocuk yaştaki kişilerde saldırganlığı tetiklediğini iddia etti.

Kentucky Eyaleti daha önce de e-spor karşıtı söylemler ile gündeme gelmişti. KHSAA geçtiğimiz yıl, çok fazla şiddet barındırması sebebiyle League of Legends'in eyalet çapında e-spor organizasyonlarından çıkarılması konusunda neredeyse başarılı oluyordu.