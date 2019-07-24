Keops Piramidi Büyüklüğündeki Göktaşı, Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek

NASA'nın yaptığı gözlemlere göre bugün devasa bir göktaşı Dünya’yı teğet geçecek. Göktaşının büyüklüğünün, yaklaşık olarak Mısır’daki meşhur Giza Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi boyutlarında olduğu açıklandı.

NASA, yaptığı açıklamalarda 2019 OD adı verilen göktaşının çapının yaklaşık 120 metre olduğunu açıkladı. Göktaşı uzayda saniyede 19,17 kilometre, yani saatte yaklaşık 69.011 kilometre hızla hareket ediyor. Apollo sınıfı NEO (Near Earth Object/Dünya’ya Yakın Cisim) olarak sınıflandırılan göktaşının geçeceği mesafe, Dünya’ya yakın olarak kabul ediliyor.

Göktaşının Dünya’ya en yakın olacağı mesafenin 353.650 kilometre olması bekleniyor. Bu mesafe uzak gibi görünse de aslında Ay'ın Dünya’ya olan uzaklığının 384.403 kilometre olduğunu düşünürsek göktaşı, Dünya’ya Ay’dan daha yakın bir mesafeden geçecek demektir.

2019 OD, NASA’nın açıklamalarına göre Dünya’ya yakın geçecek üç göktaşından bir tanesi olacak. 2019 OE ismi verilen göktaşı ise Ay’dan daha uzak bir mesafeden geçecek. Son olarak 2015 HM10 göktaşının ise çapı 110 metre olup geçtiği mesafe daha da uzak olacak. Bu üç göktaşının Dünya’ya bir etkisi olacağı düşünülmüyor. Hatta NASA’nın açıklamalarına bakacak olursak gelecek yüzyılda Dünya'yı etkileyecek bir göktaşı olmayacak.