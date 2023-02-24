Kerbal Space Program 2 Çıktı: Fiyatı Cep Yakıyor!

Kerbal Space Program, uzay keşfi ve roket bilimi meraklıları arasında oldukça popüler bir oyun olarak tanınıyor. Oyun, oyunculara gerçekçi bir uzay simülasyonu sunarak, yeşil uzaylılar olan Kerbal'lerin uzay programını yönetmelerine izin veriyor. 2015 yılında piyasaya sürülen ilk oyun, yenilikçi oyun mekanikleri, göz alıcı grafikleri ve eğlenceli oynanışı ile birçok kişinin favori oyunu haline gelmişti. Merakla beklenen devam oyunu ise çıkış yaptı.

Uzun zamandır beklenen Kerbal Space Program 2, Intercept Games tarafından geliştirildi. Nihayet erken erişime açıldı yeni oyun, önceki sürümünden daha fazla strateji, özelleştirme seçenekleri ve güncellenmiş grafikler sunuyor. Ayrıca, oyunculara daha geniş bir evren keşfi fırsatı sunan yepyeni bir hikaye modu ile birlikte geliyor.

Dudak Uçuklatan Fiyat!

Ancak, Kerbal Space Program 2'nin yüksek fiyatı Türkiye'deki oyuncular için dezavantajlı bir durum oluşturuyor. Kerbal Space Program 2 fiyatı 950 TL olarak belirlendi. Bu yüksek fiyat, Türkiye'deki oyuncuların oyunu satın alma konusunda tereddüt yaşamasına neden olabilir.

Kerbal Space Program 2 Minimum Sistem Gereksinimleri