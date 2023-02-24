Kerbal Space Program 2 Çıktı: Fiyatı Cep Yakıyor!
Merakla beklenen uzay temalı inşaat oyunu Kerbal Space Program 2 çıktı. İşte Kerbal Space Program 2 minimum sistem gereksinimleri, fiyatı ve daha fazlası!
Kerbal Space Program, uzay keşfi ve roket bilimi meraklıları arasında oldukça popüler bir oyun olarak tanınıyor. Oyun, oyunculara gerçekçi bir uzay simülasyonu sunarak, yeşil uzaylılar olan Kerbal'lerin uzay programını yönetmelerine izin veriyor. 2015 yılında piyasaya sürülen ilk oyun, yenilikçi oyun mekanikleri, göz alıcı grafikleri ve eğlenceli oynanışı ile birçok kişinin favori oyunu haline gelmişti. Merakla beklenen devam oyunu ise çıkış yaptı.
Uzun zamandır beklenen Kerbal Space Program 2, Intercept Games tarafından geliştirildi. Nihayet erken erişime açıldı yeni oyun, önceki sürümünden daha fazla strateji, özelleştirme seçenekleri ve güncellenmiş grafikler sunuyor. Ayrıca, oyunculara daha geniş bir evren keşfi fırsatı sunan yepyeni bir hikaye modu ile birlikte geliyor.
Dudak Uçuklatan Fiyat!
Ancak, Kerbal Space Program 2'nin yüksek fiyatı Türkiye'deki oyuncular için dezavantajlı bir durum oluşturuyor. Kerbal Space Program 2 fiyatı 950 TL olarak belirlendi. Bu yüksek fiyat, Türkiye'deki oyuncuların oyunu satın alma konusunda tereddüt yaşamasına neden olabilir.
Kerbal Space Program 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Athlon X4 845 @3.5 GHz veya Intel Core i5 6400 @ 2.7 GHz
- Bellek: 12 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 6GB VRAM, Nvidia GTX 1070 Ti 8GB VRAM ya da AMD Radeon 5600XT 6GB VRAM
- Depolama: 45 GB
YORUMLAR