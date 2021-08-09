Kerbal Space Program Geliştirme Süreci Tamamlandı: Yeni Oyun Yolda!

Kerbal Space Program isimli video oyununun geliştirme süreci on yılın ardından tamamlandı. Geliştirici ekip, yalnızca yeni oyuna odaklanacak. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Squad isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen simülasyon türündeki video oyunu, ilk olarak 2011 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. 2013 yılında popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden yayımlanan yapım, oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Yayıncılığını Private Division'ın üstlendiği video oyunu, büyük bir başarı elde etmesinin ardından PlayStation 4, Xbox One gibi platformlar için çıkmıştı. Unity oyun motoru ile geliştirilen video oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce 1.12.2 güncellemesini alan yapımın geliştirme süreci tamamlandı.

Yeni güncelleme genellikle hata düzeltmelerini içeriyor. Squad tarafından yayımlanan 1.12.2 güncellemesi, hata düzeltmelerinin yanı sıra oyuna birkaç yeni özellik de getiriyor. Peki, söz konusu yapıma yeni güncellemeler gelmeye devam edecek mi?

Geliştirici Squad, konu ile ilgili bir açıklamada bulunarak oyuncuların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. Şirket, yaptığı açıklamada, gerektiğinde ilk oyuna bazı yamalar yayımlayabileceklerini ifade etti. Görünüşe göre oyuna büyük güncelleme yerine artık bir hata tespit edildiği takdirde küçük güncellemeler gelecek.

Kerbal Space Program 2 Ne Zaman Çıkacak?

Geliştirici Squad ve yayıncı Private Division, on yıl önce piyasaya sürdükleri video oyununun geliştirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Geliştirici ekip böylece yalnızca Kerbal Space Program 2 isimli yeni oyuna odaklanabilecek.

Oyunculara çok farklı bir oyun deneyimi sunan yapım, günümüzde bile oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Simülasyon oyunlarına farklı bir bakış açısı sunan video oyunu, oyuncuların kendi uzay programlarını oluşturmasına imkan tanıyor.

Sahip olduğu eğlenceli karakterler ile keyifli bir oyun deneyimi sunan video oyununda ilk olarak ekibinizi uzaya çıkartmak için bir uzay aracı inşa etmeniz gerekiyor. Uzay aracı oluştururken çok sayıda araçtan yararlanabiliyorsunuz. Bu noktada oyun oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Fizik tabanlı uzay simülasyonu türündeki yapım günümüzde dahi dünya genelinde çok popüler durumda. Geliştirici ekip, yeni oyun ile birlikte bu başarıyı devam ettirmek istiyor.