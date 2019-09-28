Keşfedilen Bu Solucanlar 3 Farklı Cinsiyete Sahip

Her ne kadar Dünya dışında bir yaşam arasak bile, gezegenimizdeki bütün canlıları tam olarak incelemiş sayılmayız. Bilim insanları özellikle de mikroskobik canlılar ile ilgili henüz her şeyi bilmediğimizi gösterdi. İşte haberimizin detayları.

Kaliforniya’da bulunan Mono Gölü, son derece ilginç canlılara ev sahipliği yapıyor. Bakteri ve alglerin haricinde tuzlu su karidesi ve bir çeşit sineğin yaşadığı bu göl, sizleri çok şaşırtacak. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu gölde ilginç bir solucan türüne rastladı.

Keşfedilen bu yeni solucanlar baskın tür oldu

Current Biology dergisinde yayınlanan makaleye göre bilim insanları, yuvarlak solucanların da bu gölde bulunduğunu fark etti. Dünya üzerinde milyarlarca sayıda bulunan yuvarlak solucanlar, normal şartlarda çift eşeylidir.

Mikroskobik çalışmalarda yapılan gözlemler sonucunda bu gölde yaşayan solucanların 3 cinsiyete de sahip oldukları görüldü. Bu cinsiyetin dişil olduğu fark edilmekle birlikte, çoğalma yöntemlerinin de biraz farklı olduğu görüldü. Yuvarlak solucan türü daha çok yavruları canlı bir şekilde doğuruyor.

Diğer solucan türlerindeki benzer bir yüksek arsenik direnci bu solucanlarda da bulunuyor. Bu sayede ölüm risklerini önemli bir ölçüde azaltmış oluyorlar. Gölde yaşayan yuvarlak solucanların her ne kadar yeni keşfedildiğini söyleseler bile, bu bölgedeki en baskın tür olduğu da ortaya çıktı.