Tüm Bildiklerinizi Unutun: Yeni Buz Türü Su Sıcaklığına Bakış Açınızı Değiştirecek!

Bilim insanları, donmuş suyun ultra soğuk çelik bilyelerden oluşan bir kavanozda çalkalanmasını içeren bilyalı öğütme yöntemiyle yeni bir buz türü keşfetti. Daha önce bilinmeyen bu amorf buz formu, sıvı suya şimdiye kadar keşfedilenlerden daha yakın ve Dünya'da doğal olarak bulunmuyor.

Bu yeni buz formunu bu kadar özel kılan şey, atomlarının normal buz gibi düzgün, kristal bir düzende dizilmemesi, bunun yerine düzensiz ve karmakarışık olmasıdır. Amorf buz genellikle düşük veya yüksek yoğunluklu olsa da bu yeni türün yoğunluğu santimetre küp başına 1,06 gram.

Bu da onu santimetre küp başına 1 gram olan suyun yoğunluğuna inanılmaz derecede yaklaştırıyor. Kimyager Alexander Rosu-Finsen liderliğindeki araştırmacılar bu yeni buz türüne orta yoğunluklu amorf buz (ya da kısaca MDA) adını verdiler.

Yeni ve Şaşırtıcı Buz Türü: Amorf Buz

University College London'dan Christoph Salzmann yaptığı açıklamada, MDA'nın da hesaba katılmasıyla artık en az 20 farklı kristal buz formundan haberdar olduğumuzu belirtti ancak bu yirmi tür arasında şu anda keşfedilmiş sadece iki amorf buz türü var. Normal amorf buz ile bu yeni tür arasındaki yoğunluk farkı nedeniyle bilim insanları suyun aslında iki çok soğuk sıcaklıkta var olduğuna inanıyor. Ve teorik olarak, belirli bir sıcaklığa ayarlandığında bu sıvıların her ikisinin de aynı anda var olduğunu görebiliriz.

Bilim insanlarını şaşırtan tek anormallik de bu değil. Amorf buz ilk keşfedildiğinde bilim insanlarının kafalarını karıştırmıştı ve buzun bu en yeni formu bilyalı öğütme seansından sonra ortaya çıktığında (maddeleri rastgele şekillerde öğütmek için bilyeler kullanmak) bilim insanları aynı şekilde şaşkınlığa uğradı.

Amorf buzun yalnızca uzayda ve muhtemelen atmosferin en yüksek noktalarında var olduğuna inanılıyor ancak sıcaklıkların genellikle onu oluşturmak için gereken seviyelere ulaşmadığı Dünya'da bu oldukça değerli konumda.