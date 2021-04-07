NASA'nın Keşif Aracı Ingenuity, Mars'ta İlk Gecesini Atlattı!

NASA'nın keşif aracı Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki ilk dondurucu soğukluktaki gecesini tek başına atlatmayı başardı. Perseverance tarafından Mars yüzeyine bırakılan araç görevini tamamlamaya giden yoldaki ilk adımını başarılı bir şekilde attı.

Keşif Aracı Ingenuity ilk Uçuşuna Hazırlanıyor

NASA'nın yeni aracı, Kızıl Gezegen'deki ilk gecesini tek başına atlattı. Ingenuity isimli 4 kiloluk araç Perseverance'ten ayrılmasının ardından Kızıl Gezegen'in dondurucu soğuklukta tek başına bir gece geçirdi. Araç önüne çıkan engelleri aşarak NASA'nın ilk insansız hava aracını başka bir gezegende uçurma çabasının karşılığını verdi.

Ingenuity'nin ilk Mars uçuşunun herhangi bir aksaklık çıkmazsa pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Her şey yolunda giderse insansız hava aracı her seferinde biraz yükselmek ve ileriye gitmek gibi zorlukları kademe kademe aşma yöntemi ile görevini yerine getirmeye çalışacak. Bu görevin tamamlanması, NASA'nın açıklamasına göre 30 günlük bir süre gerektiriyor.

Ingenuity'nin Mars'a yerleşmesini sağlayan uzay gezgini Perseverance, aracın hemen yakınlarda yer alarak görüntüleri kaydedecek. Bu görüntü, NASA'nın önemli verileri toplamasına yardımcı olacak ve bu da diğer gezegenleri keşfetmek için yeni bir yöntemin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir.

Ingenuity'nin Mars'a İnişi Nasıl Gerçekleşti?

Uzay gezgini, NASA'nın yanında taşıdığı keşif aracı Ingenuity'yi Mars yüzeyine bıraktıktan sonra geri çekildi ve Ingenuity'nin güneş paneli açıldı ve böylelikle güneş ışığını alabildi. Bu aynı zamanda aracın Kızıl Gezegen'in soğuk gecelerine katlanmak zorunda da bıraktı.

Projenin yöneticisi MiMi Aung bir basın açıklamasında Ingenuity'nin Mars'ın yüzeyinde ilk kez tek başına kaldığını olduğunu söyledi. Aracın yalıtma ve ısıtıcısının iyi durumda olduğunu ve bataryanın yeterli enerjisi olduğunun doğrulandığını belirten Aung, bunun projenin arkasındaki ekip için oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti ve Ingenuity'yi uçuş testine hazırlamaya devam edeceklerini için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti.

NASA, Ingenuity'yi geliştirmek için 85 milyon dolar harcadı. Araç yaklaşık 300 milyon millik Kızıl Gezegen yolculuğunda hayatta kalabilecek ve gezegenin aşırı sıcaklıklarına katlanabilecek kadar sağlam olduğunu kanıtlamış oldu ama bu onun en azından şimdilik uçabileceğini göstermiyor. Aracın başarılı olabilmesi için öncelikle uçuş testini başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor.