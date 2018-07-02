Kevin Feige, Black Panther’in Oscar Kazanma Şansını Yorumladı

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’ın oturduğu Black Panther, dünya çapında 1,3 milyar dolar hasılat toplayarak muazzam bir başarının altına imza atmıştı.

Gişedeki başarısının yanı sıra Hollywood’daki birçok tabuyu yerle bir eden yapım, Marvel’ın ilk siyahi süper kahraman filmi olması sebebiyle bambaşka bir anlam ifade ediyor. Peki, Black Panther’in Oscar kazanma şansı var mı? Marvel Studios başkanı Kevin Feige’ın bu konu hakkında söyleyecekleri var.

Sinema endüstrisinin en önemli figürlerinden birisi olan Feige, gişe rekorları kıran bir Marvel filminden çok daha büyük anlamlar taşıyan Black Panther’in hakettiği değeri görmesini istiyor.

Gişe hasılatı 100 milyon doları geçen filmler için kullanılan bir deyim olan blockbuster yapımların, Oscar’daki makus kaderlerinin farkında olduğunu söyleyen Feige, Vox ’a verdiği röportajda şöyle konuştu:

“Bu harika filmin ortaya çıkmasına yardım eden birçok kişi var. Bence verdikleri emeklerin karşılığını almayı sonuna kadar hakediyorlar. Bu filmde emeği olan herkesin tanınmasını görmek harika olurdu. Çok kısa bir zaman sonra bunun olup olmayacağını göreceğiz”

Marvel'ın ilk siyahi süper kahramanı olan Black Panther, çoğunlukla siyahilerden oluşan oyuncu kadrosuyla Hollywood'un yıllardır süre gelen ön yargılarını parçalayarak, çok geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı. Feige, tam da bu yüzden Ryan Coogler başta olmak üzere bu harika filmi biz izleyicilere armağan eden ekibin daha fazla tanınmasını ve takdir görmesini istiyor.

Feige, daha önce de Marvel filmlerinin Oscar alamaması ile ilgili konuşmuştu. Geçtiğimiz ay Hollywood Reporter ’a bir röportaj veren usta isim, “Bir salon dolusu heyecanlı hayranı, ödül kazanmaya tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Tabii, 10 senede birbirinden ikonik filmlerin altına imza atan Marvel Sinematik Evreni’nin şu ana kadar bir kez bile Oscar kazanamadığını belirtelim. Dolayısıyla Akademi üyelerinin Marvel yapımlarına sempati ile yaklaşmadıkları gün gibi gerçek. Tabii bu devran Wakanda’nın Kralı ile dönebilir. Bakalım rekor üstüne rekor kıran Black Panther, Oscar ile ödüllendirilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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